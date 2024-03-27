Грузовик и семь легковых машин столкнулись в Подмосковье

Столкновение случилось 26 марта около 22:30 на Симферопольском шоссе - участке трассы М-2 в сторону Подмосковья. Напротив Щербинского кладбища столкнулись семь легковых автомобилей и один грузовик. К месту ДТП вызвали экстренные службы.

Пострадали три человека. Скорая помощь увезла их до приезда спасателей.

В Новосибирске водитель кроссовера , выезжая с парковки во дворе, перепутал педали и задним ходом протаранил вход в подъезд. Машина не только смяла металлическую дверь, но и зажала 68-летнюю пенсионерку, которая вместе с мужем выходила на улицу. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.