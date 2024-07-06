06 июля 2024, 21:45

Грузовик и легковушка загорелись на ЗСД в Петербурге

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Легковой и грузовой автомобили столкнулись на ЗСД в Курортном районе Петербурга. После этого у грузовика загорелась кабина, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Пожар на площади 12 квадратных метров ликвидировали за 10 минут. В результате аварии травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Две горящие машины с топливом перекрыли Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Авария привела к многокилометровой пробке, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что что в момент столкновения автомобили двигались в одном направлении. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее в Санкт- Петербурге произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала пенсионерка. Таксист за рулем Skoda влетел в ограждение. В результате аварии пассажирка такси погибла на месте.

Санкт-Петербург Пожары Грузовики ДТП Пробки
06 июля 2024, 21:59
Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света
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Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане остались без света из-за замыкания на трансформаторе. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, замыкание произошло на силовом трансформаторе мощностью 25 мегаватт на подстанции «Ярыксу». Он вышел из строя, отключив еще два трансформатора.

«Силами подразделений „Дагэнерго“ предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 мегаватт. В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрт и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов», - уточнили в администрации.

На место аварии прибыл глава города Корголи Корголиев и другие местные чиновники.

Позже в «Дагэнерго» сообщили, что на станцию доставят новое оборудование. О сроках возобновления электроснабжения сообщат позже.

Ранее Энергодар остался без света и воды в результате удара ВСУ по подстанции «Радуга».

Дагестан Электричество
06 июля 2024, 20:51
В Тюмени нашли живым пропавшего три дня назад подростка
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В Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего три дня назад. Об этом сообщило областное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте».

Школьник пропал в среду, 3 июля в тюменском микрорайоне Ватутина. С этого дня его местонахождение было неизвестно.

Мальчика обнаружили живым. Подробности о том, где и при каких обстоятельствах его нашли, неизвестны.

В Тюменской области 12-летний мальчик пропал по дороге из летнего лагеря. В четверг, 4 июля, школьник не вернулся домой. Спустя сутки выяснилось, что подросток был в соседнем поселке. Он намеренно ушел из дома из-за конфликта с родителями. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверят, не совершались ли против мальчика противоправные действия.

Тюмень Дети Школьники
06 июля 2024, 20:02
В Волгограде после взрыва на насосной станции повредило окна в многоэтажке
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Из-за взрыва на насосной станции в Волгограде повредило окна в 29 квартирах находящегося рядом многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В результате поквартирного обхода дома управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон», - отметили власти.

В мэрии добавили, что работники управляющей компании временно закроют окна пленкой. Стеклопакеты заменят в квартирах бесплатно.

Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем, 6 июля. Его жертвами стали два человека. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения, допущенные при сварке.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте разрушенной взрывом газа насосной станции ведут разбор завалов в поисках выживших людей.

Обрушения Взрывы Россия
06 июля 2024, 19:48
Петербуржцу откусили палец в уличной драке
РИА «Новости»
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Пострадавший в драке с неизвестными житель Санкт-Петербурга недосчитался фаланги пальца, которую откусил один из злоумышленников. Как сообщила «Фонтанка», незнакомцы напали на мужчину около на Комендантском проспекте в Приморском районе города.

Пострадавший в драке с неизвестными житель Санкт-Петербурга недосчитался фаланги пальца, которую откусил один из злоумышленников. Как сообщила «Фонтанка» , незнакомцы напали на мужчину около на Комендантском проспекте в Приморском районе города.

Полицию вызвала сестра пострадавшего, заявив, что на ее брата набросились злоумышленники. По данным редакции, мужчину доставили в больницу.

Врачи в ходе осмотра диагностировали у него перелом костей черепа, ушибы головы и частичную ампутацию фаланги пальца на правой руке.

Дать комментарий о происшествии журналистам мужчина не захотел. Но полиция оперативно нашла нападавших. Ими оказались приехавший в Санкт-Петербург 24-летний уроженец Владивостока и его приятель. Против них завели дела о мелком хулиганстве.

В минувший четверг, 4 июля, жительница Санкт-Петербурга лишилась мизинца в спортивном клубе из-за конфликта с другой посетительницей учреждения. По словам пострадавшей, спортсменке не понравилось, что к ней повернулись спиной. Она полезла в драку, во время которой откусила оппонентке мизинец.

Драки Санкт-Петербург Врачи Полиция

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