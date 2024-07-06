Грузовик и легковушка загорелись на ЗСД в Петербурге

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Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане остались без света из-за замыкания на трансформаторе. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, замыкание произошло на силовом трансформаторе мощностью 25 мегаватт на подстанции «Ярыксу». Он вышел из строя, отключив еще два трансформатора.

«Силами подразделений „Дагэнерго“ предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 мегаватт. В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрт и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов», - уточнили в администрации.

На место аварии прибыл глава города Корголи Корголиев и другие местные чиновники.

Позже в «Дагэнерго» сообщили, что на станцию доставят новое оборудование. О сроках возобновления электроснабжения сообщат позже.

Ранее Энергодар остался без света и воды в результате удара ВСУ по подстанции «Радуга».