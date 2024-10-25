Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11

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«По предварительной информации пострадал один человек», - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.

В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки.

Медики доставили в больницу трех пострадавших.

В Свердловской области водитель иномарки погиб , врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.