Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11
Два грузовика столкнулись и загорелись недалеко от деревни Заболотье в Тверской области. ДТП произошло на 272-м километре трассы М-11 «Нева», сообщила пресс-служба МЧС.
«По предварительной информации пострадал один человек», - отметили в ведомстве.
Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.
В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки.
Медики доставили в больницу трех пострадавших.
В Свердловской области водитель иномарки погиб , врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.