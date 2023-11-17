Груженый землей самосвал перевернулся на юге Москвы

Авария произошла на Юго-Восточной хорде над Каширским шоссе, вызов в экстренные службы поступил в 05:38. Груженый землей самосвал перевернулся на бок, произошел разлив топлива. Пострадал один человек. Медики диагностировали у него травму ноги.

В Приморье на обледенелой трассе попал в аварию школьный автобус. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Из 14 находившихся в салоне детей пострадали восемь, из них троих отправили на амбулаторное лечение. Следком возбудил уголовное дело. Водитель рассказал «360», что дорогу в Надеждинском районе часто оставляли не чищенной. По его словам, коркой льда покрылась даже обочина.