Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом

Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Ранее в Москве погиб рабочий на строительном объекте на улице Вильгельма Пика. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Столичная прокуратура взяла происшествие под контроль. По неуточненной информации, ЧП случилось из-за несоблюдения мер безопасности.

В октябре на юго-западе столицы водитель застрял между двумя машинами. Он пытался остановить автомобиль, в котором не сработал стояночный тормоз. Транспорт «слетел» с ручника и поехал в сторону другой машины. Шофер хотел остановить авто, но его зажало.