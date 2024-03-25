Группу исполнителей теракта в Crocus City Hall сформировали за несколько недель

Двое из участников нападения могли получить указания во время своего визита в Турцию , в то время как остальных причастных к атаке привлекли уже во время их пребывания на территории России. По словам эксперта, вербовщики владели специальными психологическими техниками, которые и превратили обычных мужчин в террористов.

«Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления», - отметил специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Источник сообщил, что группа террористов, осуществивших атаку на Crocus City Hall, должна была получить награду в размере 500 тысяч рублей - но не на каждого, как предполагалось раньше, а на всех. Половину, 250 тысяч рублей, сразу перечислили им на банковскую карту.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных мужчин, они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение.

По данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек, трое из них - дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.