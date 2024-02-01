01 февраля 2024, 18:54

Группу дрифтеров на ВАЗах задержали на Москве-реке

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Столичные полицейские задержали группу дрифтеров на автомобилях «ВАЗ» на льду Москвы-реки в районе Новорижского моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, несколько гонщиков на отечественных автомобилях выехали на лед реки в районе Кунцево. Их задержали приехавшие полицейские во время езды вокруг острова Пробойный, где движение и стоянка машин запрещены. Сотрудники полиции составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее двух водителей-лихачей привлекли к ответственности после опасного заезда по Кутузовскому проспекту в Москве. Они уже получили несколько десятков штрафов за последний год.

Машины Полиция Москва
01 февраля 2024, 18:24
Движение на серой ветке московского метро восстановили
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На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановили движение поездов после падения человека на пути. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - заявили в ведомстве.

Сообщение о человеке на путях появилось около часа назад. Движение составов перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской». Поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.

ЧП произошло на станции «Чеховская». В социальных сетях появились видео с платформы, где толпы людей ждали отправления поездов.

Накануне вечером мужчина погиб под колесами электрички на станции «Ростокино».

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 17:29
Человек упал на пути на серой ветке московского метро
РИА «Новости»
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На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве человек упал с платформы на пути. Из-за этого интервалы движения составов на время увеличили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба дептранса добавила, что движение поездов перекрыли от станции «Серпуховская» до «Савеловской». В обратном направлении интервал между составами увеличили.

Другие подробности происшествия не уточняются. О состоянии упавшего на рельсы человека также не сообщается.

Накануне в Москве мужчина погиб под колесами электрички. ЧП произошло на станции «Ростокино».

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 17:22
Вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Турции
Global Look Press
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Вооруженный мужчина устроил нападение на завод Procter & Gamble, где захватил в заложники сотрудников предприятия. ЧП произошло в пригороде Стамбула, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Haberturk.

После злоумышленник захватил в заложники находившихся там сотрудников производства.

По информации Haberturk, на место ЧП вызвали полицейский спецназ, а в районе завода оперативно перекрыли улицы. Источник канала отметил, что преступник совершил нападение и захват работник фабрики в знак протеста против событий в секторе Газа.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия направили силы спецназа. По имеющимся данным, преступник ворвался на предприятие в пригороде Гебзе около 15:00. При себе у него имелось оружие.

Турция
01 февраля 2024, 17:10
Содержащийся в неволе медведь загрыз упавшего в клетку мужчину под Смоленском
Telegram
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Сотрудник кафе на окраине города Вязьмы во время очистки крыши здания от снега упал в клетку с медведем. В результате зверь напал на мужчину и нанес ему смертельные раны. Об этом сообщила пресс-служба смоленского главка СК.

Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Они выяснили, что владелец заведения держал в вольере дикого медведя. Погибший работал в кафе без всякого оформления.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе работы следователи оценят законность содержания медведя около заведения общественного питания, а также проверят работу профильных органов, регулирующих содержание диких животных в неволе.

Проверку соблюдения трудового законодательства, а также обеспечение условий содержания животного начала областная прокуратура.

Местные жители рассказали «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша. В тесном вольере животное находится уже не один год.

Общественники и зоозащитники неоднократно призывали местные власти и федеральные власти провести проверку содержания животного. Но каждый раз получали отписки, что нарушений не выявили. Собеседники заявили, что на лапе животного появилась гноящаяся рана, но помощь ему никто не оказывает.

Медведи Прокуратура РФ СК РФ Животные

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