Группу дрифтеров на ВАЗах задержали на Москве-реке

По информации ведомства, несколько гонщиков на отечественных автомобилях выехали на лед реки в районе Кунцево. Их задержали приехавшие полицейские во время езды вокруг острова Пробойный, где движение и стоянка машин запрещены. Сотрудники полиции составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее двух водителей-лихачей привлекли к ответственности после опасного заезда по Кутузовскому проспекту в Москве. Они уже получили несколько десятков штрафов за последний год.