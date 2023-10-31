Группа туристов пропала во время сплава по реке в районе перевала Дятлова

Накануне вечером в дежурную часть полиции через единую диспетчерскую службу поступило сообщение, что 26 октября группа туристов отправилась на сплав по реке и не вышла на связь в назначенное время.

Туристы не зарегистрировались в Ивдельском поисково-спасательном отряде. Они отправились от поселка Тахта до Вижай, расстояние между которыми порядка 50 километров. Группа должна была встретиться в пункте назначения с организатором перевозок туристов 30 октября в 10:00. Однако к этому времени они не появились.

В составе группы находились директор коммерческого предприятия из города Березовский и четыре логиста. Как отметил Горелых, правоохранители отрабатывают разные версии ЧП. В том числе задержку группы из-за обмеления реки Вижай.

«Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком», - добавил Горелых.

Поиски продолжаются.

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