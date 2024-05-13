Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге
Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба районной администрации.
ЧП произошло в воскресенье вечером на Камероновской улице.
«По информации застройщика, при устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки. Пострадавших направили в медицинские учреждения», - отметили в сообщении.
Конструкции здания не обрушились. Сейчас на объекте находятся представители застройщика. Причины произошедшего выясняются.
Ранее двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме. Строители смогли вытащить одного пострадавшего до приезда спасателей.