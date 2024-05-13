13 мая 2024, 00:53

Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге

РИА «Новости»
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Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба районной администрации.

ЧП произошло в воскресенье вечером на Камероновской улице.

«По информации застройщика, при устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки. Пострадавших направили в медицинские учреждения», - отметили в сообщении.

Конструкции здания не обрушились. Сейчас на объекте находятся представители застройщика. Причины произошедшего выясняются.

Ранее двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме. Строители смогли вытащить одного пострадавшего до приезда спасателей.

Санкт-Петербург Обрушения
12 мая 2024, 20:20
Триатлонист Сысоев погиб в ДТП на краснодарской трассе
Пресс-служба МВД
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Российский триатлонист, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев погиб в ДТП.  Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона России (ФТР).

«Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», - заявили в ФТР.

В период с 2000 по 2009 год Сысоев представлял Россию на международной арене в составе национальной сборной. Также он занимал пост главного тренера сборной страны по триатлону с 2017 по 2020 год.

По данным регионального МВД , авария произошла около 10:30 утра на автодороге Новороссийск - Керчь. Сысоев управлял автомобилем Voyah, в какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

От полученных травм мужчина скончался. Вместе с ним в автомобиле находилась 22-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Спортсмены ДТП Россия
12 мая 2024, 19:01
В Сочи из-за ливня затопило улицы и федеральную трассу
РИА «Новости»
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Бурные потоки реки разлились на улицах Сочи. Из-за сильных ливней дороги и мосты оказались под водой, сообщил телеканал «Звезда».

По данным журналистов, на одной из федеральных трасс из-за потока воды прорвало подпорную стену. Это привело к длинным автомобильным пробкам. В Сочи объявили штормовое предупреждение.

Синоптики спрогнозировали на курорте в течение всего дня сильные дожди с грозами. Сотрудники коммунальных служб прочищают решетки ливневой канализации, для ликвидации грунта задействовали тяжелую технику.

Водителей призвали не планировать длинные поездки между районами города без крайней необходимости. Жителей и гостей курорта попросили воздержаться от отдыха у воды.

В субботу, 11 мая, прорыв водопровода произошел в столичном районе Марьино. Вода затопила порядка 20 припаркованных автомобилей.

Сочи Пробки Дороги Реки
12 мая 2024, 18:18
Пилотом пролетевшего над трассой Подмосковья самолета заинтересовалась Росавиация
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Экипаж двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над подмосковным участком федеральной дороги М8 «Холмогоры». Росавиация объявила, что начала расследование опасных действий пилотов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что опасные действия экипажа воздушного судна могли привести к негативным последствиям.

«Безопасность полетов - это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России», - написал Кореняко.

Неделю назад пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии недалеко от города Адажи. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом. На борту судна находились два человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Дороги Самолеты Россия
12 мая 2024, 17:54
Тело мужчины нашли под скалой Изумрудного карьера около Челябинска
РИА «Новости»
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Челябинские спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли тело мужчины, найденное рядом с Изумрудным карьером. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы региона сообщило издание 74.Ru.

В ведомстве заявили, что заявка пришла около 06:00 в воскресенье, 12 мая. Найденный труп передали сотрудникам полиции.

Очевидец работы спасателей в беседе с журналистами заявил, что речь идет о погибшем молодом человек 23-24 лет. Собеседник не исключил, что он сорвался с высоты. В областном главке СК на запрос редакции пока не ответили.

В конце апреля на притесах челябинской реки Ай нашли тело школьницы из города Сатка. За день до этого девочка пропустила уроки и не пришла домой ночевать. По предварительным данным, школьница сорвалась с высоты. Следователи организовали проверку по факту гибели девочки.

Спасатели Челябинск Реки

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