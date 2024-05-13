Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге

Российский триатлонист, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона России (ФТР).

«Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», - заявили в ФТР.

В период с 2000 по 2009 год Сысоев представлял Россию на международной арене в составе национальной сборной. Также он занимал пост главного тренера сборной страны по триатлону с 2017 по 2020 год.

По данным регионального МВД , авария произошла около 10:30 утра на автодороге Новороссийск - Керчь. Сысоев управлял автомобилем Voyah, в какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

От полученных травм мужчина скончался. Вместе с ним в автомобиле находилась 22-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.