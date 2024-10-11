Группа подростков травила и била 13-летнюю девочку в школе Красноярского края

Кадры с издевательствами над подростком также разлетелись по соцсетям. Почему над девочкой измывались, неизвестно.

В комментариях к публикациям пользователи писали, что учителя якобы замечали происходящее, но никак на это не реагировали. Школьница, указывали в Сети, из неблагополучной семьи, курит и употребляет спиртное. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В Главном управлении образования Красноярска начали служебное расследование. Его проводят вместе с администрацией школы, инспектором по делам несовершеннолетних и представителем прокуратуры Октябрьского района города.

В понедельник, 14 октября, в школах пройдут классные часы, на которых с учениками проведут беседу по исполнению правил поведения.

Межрегиональный центр по делам детей запросил проверку по факту избиения школьницы.

«Направили в адрес прокуратуры Красноярского края, Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и краевого министерства образования соответствующие запросы об организации проверки», - уточнили в центре.

Красноярские полицейские организовали проверку.