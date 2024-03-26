Группа «Плаксы» опровергла сообщения об убийстве солиста

Читайте нас в:

Ранее появилась информация, что Якухина избили в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха молодые люди в черных капюшонах, из-за чего солист умер спустя два дня в реанимации.

«По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом», - написали музыканты.

Кроме участия в панк-группе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе, за что был отмечен служебными наградами.

Прощание с музыкантом пройдет в среду, 27 марта, в 11:30 в храме на территории Пуршевского кладбища.

Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети « ВКонтакте ».