Группа «Пикник» так и не нашла помощницу директора после теракта в Crocus City Hall

«До сих пор не вышла на связь. У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», - рассказали в коллективе.

Директор «Пикника» Юрий Чернышевский отметил, что Екатерина - его близкий друг. Вместе они работали в нескольких проектах.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя - очень сильный человек и боец», - добавил он.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в концертный зал в Crocus City Hall в Красногорске перед выступлением рок-группы «Пикник». Террористы в упор расстреливали невинных людей и разбрасывали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, среди них трое детей. Число пострадавших выросло до 152.

О пропаже сотрудника Чернышевский сообщил в ночь на субботу, когда не смог связаться с помощницей по телефону. К утру поиски не увенчались успехом. Когда началась стрельба, Екатерина была в фойе.

Оператор Иван Поморин , который должен был снимать концерт группы «Пикник», уверен, что теракт был тщательно спланирован. Нападавшие организовали все таким образом, чтобы зрители не могли покинуть концертный зал.