Группа «Пикник» не смогла найти пропавшего после теракта в Crocus City Hall сотрудника

«Все смотрим новости. Состояние шока. В больницах никого нет, но мы ищем одного человека, не можем [с ним] связаться», - сказал он.

Накануне Чернышевский уже говорил, что сотрудник группы пропал - найти его после теракта в Crocus City Hall не смогли. О ком именно идет речь, концертный директор «Пикника» не уточнил.

Теракт в здании концертного зала произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по находившимся в Crocus City Hall, стреляя людям в спины. По последним данным, погибли свыше 60 человек, более 100 пострадали.

Списки опознанных жертв должны опубликовать около 10:00 в субботу, 23 марта. В больницах, по информации медиков, находятся 115 человек, среди которых - пятеро детей.