05 июня 2024, 18:36

Группа парней набросились с кулаками на трех рязанцев из-за замечаний

РИА «Новости»
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Две группы жителей Рязани подрались в Октябрьском районе города. Потасовка началась после того, как трое мужчин сделали группе молодых людей замечание о непристойном поведении. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Конфликт произошел вечером 4 июня. Замечание сделали мужчины в возрасте 34, 44 и 46 лет. В ответ на них набросились с кулаками пять рязанцев от 21 года до 26 лет.

Пострадавшие после побоев обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли нападавших и доставили их в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовая драка произошла в Саратове. Мужчины устроили потасовку на проспекте Столыпина. Полиция узнала о драке в ходе мониторинга Сети, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства и причины конфликта.

Уголовное дело МВД РФ Мужчины Полиция
05 июня 2024, 18:18
Осужденный в Москве немецкий бизнесмен сам сдался полиции
РИА «Новости»
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Немецкий бизнесмен Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам обратился в инспекцию. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат инвестора Иван Гилев.

Юрист подтвердил, что Новак прибыл в инспекцию.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», - указал адвокат.

Суд признал бизнесмена виновным в хищении 52,4% акций каршеринга и приговорил к пяти годам колонии. Инвестор находился под домашним арестом, а в день приговора скрылся. Адвокат Константин Елфимов отметил, что иностранец запаниковал из-за угрозы отправиться в тюрьму.

Газета Der Spiegel заявляла, что Новак пытался получить убежище в посольстве Германии. В издании уточнили, что у бизнесмена с юридической точки зрения почти не было шансов на помощь, так как диппредставительству следовало передать подсудимого местным властям.

Хищения Адвокаты Приговоры Полиция Москва
05 июня 2024, 16:40
Мужчина кинулся под машину и спрыгнул в Москва-реку
РИА «Новости»
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На Большом Краснохолмском мосту в центре Москвы мужчина бросился под проезжавший мимо Jaguar, а после спрыгнул в реку. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, прохожий попал под автомобиль на улице Народная. После удара он встал и побежал к набережной, затем спрыгнул в воду, переплыл реку и направился в сторону Павелецкого вокзала. На берег мужчина выбрался уже голый.

Со слов водителя, при аварии никто не пострадал. Предположительно, мужчина находился в состоянии измененного сознания.

Ранее в Великом Новгороде четыре иностранца утонули в реке Волхов. Купающихся снесло сильным течением, и только один из них смог выбраться на берег.

Москва
05 июня 2024, 16:14
Петербурженка на Mitsubishi перед ПМЭФ врезалась в Aurus Komendant
РИА «Новости»
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Mitsubishi в центре Санкт-Петербурга врезался в Aurus Komendant. ДТП произошло на Садовой улице за день до ПМЭФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, отечественный автомобиль не пострадал. По данным канала, Aurus стоимостью 46 миллионов рублей арендовали в одном из автосалонов Балашихи. За рулем сидел нанятый водитель, а Mitsubishi управляла девушка.

Иномарка в ДТП получила сильные повреждения, владелице придется заменять всю переднюю часть авто, указали авторы публикации.

На Пятницком шоссе в Москве произошла авария с участием Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. Из-за столкновения на площади около двух квадратных метров разлилось топливо, отечественное авто перевернулось. По данным источника, одна из машина задымилась, но в результате никто не пострадал.

Санкт-Петербург ДТП Иномарки Балашиха Водители Aurus
05 июня 2024, 13:05
Tesla и ВАЗ столкнулись на северо-западе Москвы
Global Look Press
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На Пятницком шоссе в Москве столкнулись автомобили Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. О ДТП сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, после аварии один из автомобилей задымился. От удара ВАЗ перевернулся на бок. Кроме того, произошел разлив топлива на площади около двух квадратных метров.

В ДТП никто не пострадал. Из-за аварии пришлось перекрыть одну из полос шоссе в сторону Москвы.

Ранее в столичном районе Капотня на Бесединском мосту столкнулись три автомобиля. По данным источника 360.ru, в ДТП пострадали пять человек.

ДТП Tesla Москва

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