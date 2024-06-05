Группа парней набросились с кулаками на трех рязанцев из-за замечаний

Конфликт произошел вечером 4 июня. Замечание сделали мужчины в возрасте 34, 44 и 46 лет. В ответ на них набросились с кулаками пять рязанцев от 21 года до 26 лет.

Пострадавшие после побоев обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли нападавших и доставили их в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовая драка произошла в Саратове. Мужчины устроили потасовку на проспекте Столыпина. Полиция узнала о драке в ходе мониторинга Сети, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства и причины конфликта.