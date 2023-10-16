Читайте нас в:

По данным издания, в гостиницу на улице Петровка заявились четверо мужчин. Они достали спиртное и начали выпивать прямо в лобби. Сотрудники отеля рассказали журналистам, что посетители вели себя шумно, ругались, при этом гостями они не были.

Персонал отеля сделал замечание компании, но в ответ на это началась драка. Один из мужчин, вытащив из кармана нож, с криком «Я тебя сейчас завалю!» напал на сотрудника охраны. Тому удалось блокировать удары. Тем временем на место прибыли полицейские, которые успокоили дебоширов и увезли в отделение по Тверскому району.

Ранее в Москве арестовали мужчину за нападение с ножом в квартире на северо-западе столицы. Во время конфликта он достал штык-нож и ударил гостя. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.