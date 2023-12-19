Грунт провалился на северо-востоке Москвы
Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации источника, площадь провала составила порядка четырех квадратных метров, а его глубина - 1,3 метра.
На данный момент место происшествия огородили. Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
В начале ноября автобус провалился колесом под асфальт на юго-востоке Москвы. Причина провалов на дорогах Москвы - особенности грунта.
Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости ».