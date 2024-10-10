Грунт обрушился на шахте «Кузбассразрезуголь». Есть пострадавшие
На Моховском разрезе филиала АО «УК „Кузбассразрезуголь“ в Кемеровской области произошло обрушение грунта. По предварительным данным, есть пострадавшие, заявили в региональном СУ СК.
ЧП произошло в ночь на 10 октября при производстве работ по выемке угля открытым способом.
По факту произошедшего возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Обстоятельства случившегося также выясняет областная прокуратура.
«УК „Кузбассразрезуголь“ поставляет на рынок энергетический и коксующийся уголь. Является крупнейшей угольной компанией в Кемеровской области.