Грумер-живодер покалечила собаку в салоне Челябинска

По ее словам, во время процедур двухлетний Тео всегда вел себя спокойно, но в этот раз он начал скулить и лаять. Сотрудники салона объяснили собачнице, что питомец так отреагировал на фен.

После случившегося владелица «Голливуда» сообщила, что мастера-живодера уволили через несколько дней, но владельцы пострадавших животных решили подавать коллективный иск в суд.

Ранее жительница поселка Измайлово выбросила щенка бельгийской овчарки из окна третьего этажа. Полиция установила, что женщина распивала с сожителем спиртные напитки. В какой-то момент пара поссорилась и подозреваемая вышвырнула пса в окно.





Однако, когда женщина вышла из салона, то увидела в окне, что грумер агрессивно чесала и била расческой по голове пса. Видео с жестоким обращением жительница Челябинска опубликовала в Сети.