07 ноября 2023, 03:09

Грумер-живодер покалечила собаку в салоне Челябинска

Freepik
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Собаку породы шиба-ину до крови расчесала грумер-живодер в салоне «Голливуд» в Челябинске. Об издевательствах Telegram-каналу Shot рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, во время процедур двухлетний Тео всегда вел себя спокойно, но в этот раз он начал скулить и лаять. Сотрудники салона объяснили собачнице, что питомец так отреагировал на фен.

После случившегося владелица «Голливуда» сообщила, что мастера-живодера уволили через несколько дней, но владельцы пострадавших животных решили подавать коллективный иск в суд.

Ранее жительница поселка Измайлово выбросила щенка бельгийской овчарки из окна третьего этажа. Полиция установила, что женщина распивала с сожителем спиртные напитки. В какой-то момент пара поссорилась и подозреваемая вышвырнула пса в окно.


Однако, когда женщина вышла из салона, то увидела в окне, что грумер агрессивно чесала и била расческой по голове пса. Видео с жестоким обращением жительница Челябинска опубликовала в Сети.

Челябинск Животные Живодеры
07 ноября 2023, 00:49
Крыша торгового центра загорелась в Улан-Удэ
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. Крыша загорелась на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли шесть человек», - указали в сообщении.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани. Возгорание началось на крыше здания. Сообщалось, что на кровле воспламенились стройматериалы, рабочие потушили их самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений. Никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
07 ноября 2023, 00:44
Хулиганы распылили перцовый баллончик в лицо школьнику в Петербурге
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Петербургские полицейские разыскивают подростков, которые брызнули в лицо школьнику из перцового баллончика. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел на Звездной улице. Двое подростков подошли к шестикласснику и потребовали отдать карманные деньги. Получив отказ, злоумышленники брызнули в лицо ребенку из перцового баллончика и уехали на автобусе.

Полицейские составили фотороботы нападавших и приступили к поискам.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Двое подростков 14 и 17 лет без каких-либо причин распылили газовый баллончик в лицо прохожему на Гоголевском бульваре. После этого нападавшие погнались за мужчиной и набросились на него. Злоумышленников задержали полицейские, против них возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

Драки Санкт-Петербург Дети Школьники
06 ноября 2023, 23:00
Белорусский треш-стример выпил бутылку водки и умер в прямом эфире
Скриншот видео
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Белорусский треш-стример Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, умер в прямом эфире, выпив залпом бутылку водки за донат. Об этом сообщило издание Life.

Блогер умер от анафилактического шока во время треш-стрима в YouTube. Зрители эфира пообещали скинуть донат компании блогеров, при условии, что Шлюз выпьет залпом на камеру бутылку водки. Кунис выполнил условие и сразу потерял сознание, а друзья уложили его спать на диван и, как ни в чем не бывало, продолжили стрим.

Тревогу забили зрители. Они заметили, что человек на диване посинел. Когда друзья все же обратили внимание на Алексея, было уже поздно. На следующее утро они сообщили о смерти Куниса.

Алексей Кунис вместе с друзьями с 2019 года вел канал «Околоконторы», в котором снимал обзоры на рюмочные и шаурмечные Витебска.

Ранее стало известно, что полицейские нашли треш-стримера, который истязал бездомных в СНТ под Стерлитамаком. По версии следствия, 28-летний местный житель избивал и унижал 33-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Пытки своих жертв стример выкладывал в интернет.

В сентябре Верховный суд России одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров. Теперь деятельность таких блогеров будет расцениваться как отягчающее обстоятельство преступления.

Интернет Алкоголь Блогеры
06 ноября 2023, 22:30
Машина с беременной пассажиркой затонула в Неве
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Автомобиль Mercedes скатился в Неву и утонул, в его салоне в этот момент находилась женщина. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло вечером 5 ноября. По предварительным данным, 31-летний водитель, «гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства», не обеспечил неподвижное состояние автомобиля, после чего тот скатился в реку и ушел под воду. В результате погибла 33-летняя женщина.

Полицейские составили в отношении водителя административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

РЕН ТВ сообщил, что утонувшая женщина работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четверых детей. Также по данным 78.ru , погибшая была беременна. Вечер в автомобиле она проводила не с супругом.

Вечером 5 ноября женщина вместе со своим 32-летним возлюбленным решила отдохнуть на берегу Невы. Когда любовник вышел покурить, машина начала скатываться в реку. Мужчина попытался остановить погружение, но безуспешно.

Санкт-Петербург МВД РФ

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