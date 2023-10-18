Грудному ребенку ввели смертельную дозу препарата для усыпления животных из-за ошибки медсестры на Кубани

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В публикации сказано, что девочка лежала в реанимации ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом. Одна из медсестер в ночную смену должна была поставить капельницы ребенку для улучшения общего состояния.

Женщина пришла промыть катетер, но по ошибке ввела неверный препарат. В итоге в организм ребенка попало средство для неингаляционного наркоза, его часто используют при усыплении животных. Против сотрудницы медучреждения возбудили уголовное дело.

«Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больницах - оказывает сильное наркотическое действие», - сообщил врач-реаниматолог Николай Чернышук в беседе с сайтом kp.ru.

В итоге ребенок почти мгновенно уснул и перестал дышать. В последние моменты жизни рядом с маленькой пациенткой находилась мама. Она видела, как дочь стремительно погибает.

По словам Чернышука, перепутать лекарства невозможно. Визуально они сильно отличаются: один в жидкой форме, другой - в сыпучей. Медик предположил, что медсестра могла взять уже разведенный препарат.

«Один флакон этого лекарства разбавляется обычно на два шприца. Возможно, один шприц поставили в аппарат для дозированного введения препарата, а второй - оставили на столике. Не исключено, что, когда медсестра промывала катетер, взяла не тот шприц», - сказал доктор.

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