Грудного ребенка спасли при пожаре в Твери

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Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. Жильцы пятиэтажки оказались заблокированы едким дымом. Пожарные спустили младенца и двоих взрослых с помощью трехколенной лестницы и автоподъемника. Еще 13 человек, среди которых был один ребенок, эвакуировали по лестничным маршам.

«К сожалению, один погорелец погиб, еще один госпитализирован», - рассказали в МЧС России.

Ранее жилой дом загорелся на Домодедовской улице на юге Москвы. На место пожара прибыли 12 машин МЧС и 10 карет скорой помощи.

Утром 28 сентября пожар произошел в трехкомнатной квартире на проспекте Космонавтов в Королеве. Огнеборцы спасли семерых человек, в том числе троих детей.