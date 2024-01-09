09 января 2024, 11:48

Грозящий «Мутабору» закрытием протокол рассмотрят в суде 10 января

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Лефортовский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», сообщило РИА «Новости». Заведение могут закрыть на 90 суток.

Заседание было назначено на первый рабочий день года, однако его перенесли по просьбе представителя клуба, который попросил больше времени для изучения материалов дела.

Известно, что протокол составил Роспотребнадзор на основании чека о покупке пива и медкарты инфекционного больного. Других подробностей нет. Ответчиком выступает ООО «Арт центр». Санкция для юрлица по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) - штраф до 50 тысяч рублей либо временное приостановление деятельности.

Ранее Российское авторское общество решило взыскать с «Мутабора» 537 тысяч рублей.

Основания для подачи иска в картотеке не указываются. Его подали еще в декабре.

Штрафы Суд Питание Роспотребнадзор
09 января 2024, 12:30
Рабочий до смерти забил коллегу на стройплощадке в Новой Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали, его планируют отправить под арест, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 7 января этого года в бытовке на стройплощадке двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент они повздорили. Во время конфликта подозреваемый начал жестоко избивать коллегу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полицейские задержали 45-летнего нападавшего и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На допросе он признал свою вину. Во вторник следователи намерены просить суд арестовать мужчину.

Следствие также планирует выйти в суд с требованием отправить в изолятор 50-летнего мужчину с 39-летней женщиной по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились со своим приятелем.

Убийства ТиНАО Москва
09 января 2024, 12:09
Собаку вытащили из-под бетонной плиты в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники столичного СпасРезерва 8 января вытащили из-под бетонной плиты на станции Митьково застрявшую собаку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.

По словам спасателей, живущий на территории строящейся станции пес по кличке Батон спрятался в яму заброшенного коллектора, испугавшись новогодних салютов. О происшествии сообщили охранники, которые услышали жалобный вой животного во время обхода территории. Выманить собаку им не удалось.

Прибывшим спасателям пришлось в течение трех часов рыть мерзлую землю при температуре -26 градусов.

«Лежа на ледяной поверхности мерзлой земли, сменяя друг друга, с большой осторожностью, с риском дополнительно травмировать пса, в ограниченном пространстве, натыкаясь на куски бетона и стержни арматуры, спасатели рыли подкоп и расширяли пространство вокруг собаки», - рассказали в пресс-службе.

В конце концов им удалось вытащить пса из западни. Его напоили и вернули охранникам.

Перед Новым годом в Москве спасли хорька. Его сняли с дерева с высоты пятого этажа на юго-востоке столицы.

Спасатели Животные Москва
09 января 2024, 11:25
Следствие попросит арестовать подозреваемых в убийстве на востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи планируют во вторник выйти в суд с требованием отправить в изолятор 50-летнего мужчину с 39-летней женщиной по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились со своим приятелем, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 6 января этого года подозреваемые в подвале жилого дома на Щелковском шоссе из-за личной неприязни убили своего знакомого. Мужчина избивал потерпевшего тупым предметом, а женщина - пырнула его в живот ножом. Раны оказались смертельными, пострадавший скончался до приезда врачей.

Полицейские задержали мужчину с женщиной, допросили их и предъявили обвинение. Подозреваемые во всем сознались и показали следователям, как убивали друга.

Накануне в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти.

Убийства Аресты Следственный комитет России Москва
09 января 2024, 10:45
Автомойка загорелась на северо-востоке Москвы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Северо-Восточном округе Москвы на Ярославском шоссе вспыхнуло двухэтажное здание автомойки. На место прибыли пожарные, сообщил источник «360».

По его данным, пожар произошел в подсобном помещении на первом этаже на 10 квадратных метрах. Предположительно, загорелись сэндвич-панели. Затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 «квадратов». Из здания валит густой серый дым.

Прибывшие на место огнеборцы установили автолестницу, чтобы потушить пламя на крыше.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

UPD: пожарным удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое пламя.

Накануне в распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Пожары Москва

Новости по теме