Грозился отрезать гениталии. Рецидивист напал на школьника в Барвихе из-за вейпа

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«Подойдешь - убью»

По его словам, конфликт произошел около двух месяцев назад.

«Мой сын гулял на детской площадке, и кто-то из старших ребят оставил там вейп. Подошел мальчик девяти лет, взял эту сигарету и начал ее курить. Мой сын ему сделал замечание и вырвал у него эту сигарету. А тот пожаловался отчиму», - вспомнил Виталий Бородин.

Через час, когда подросток гулял с друзьями, отчим «обиженного» ребенка подошел к нему, уточнил, он ли подходил к его сыну. Услышав утвердительный ответ, мужчина разъярился.

«Взял его за шкирку, затащил его в лесополосу, дал ему по голове и сказал: „Я тебе сейчас отрежу гениталии, <…> к моему сыну подойдешь - убью“. В руке у него что-то было - непонятно, то ли нож, то зажигалка. Сын перепугался очень сильно, и у него просто пропал дар речи», - продолжил собеседник «360».

Сын боится ходить в школу По его словам, следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении нападавшего: об угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Однако на этом все не закончилось. Мужчина продолжил преследовать сына Бородина на машине, подъезжал к нему, когда он шел в школу, и «тыкал пальцем» в его сторону. А недавно подросток увидел его прямо на входе в школу. Семья обо всем сообщила в правоохранительные органы. Теперь полицейские проверяют по видеокамерам, действительно ли тот мужчина преследовал ученика.

«Думаю, что тут надо ставить вопрос о выделении ему охраны. Потому что преследователь ранее судим, неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отсидел в колонии 10 лет по разным статьям: сбыт наркотиков и, насколько я знаю, грабеж. Сын теперь боится ходить в школу. Он дома, испуган, с ним работают психологи», - добавил Бородин.

Он отметил, что подключил к делу и юристов. По мнению главы ФПБК, дети в России «должны быть защищены в первую очередь».

Виталий Бородин не исключил даже, что мужчина мог преследовать его сына на сексуальной почве.