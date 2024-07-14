14 июля 2024, 23:13

Громкоговорители в Абрау начали предупреждать жителей о возможной эвакуации

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Автомобили с громкоговорителями начали разъезжать по улицам хутора Абрау в Краснодарском крае и предупреждать местных жителей о вероятной эвакуации. Об этом сообщил штаб региона в Telegram-канале.

«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта», - написали в публикации штаба.

По его данным, ситуацию сильно усложняет сильный ветер в лесном массиве под Новороссийском, где начался пожар. Огонь движется в сторону Дюрсо. Людей призвали заранее подготовить необходимые вещи на случай эвакуации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев с мотоциклами помочь в тушении лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо. Это необходимо для подвоза воды в гору. Площадь возгорания выросла до 42 гектаров. К тушению огня привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

Лесные пожары Россия Эвакуации Краснодарский край
14 июля 2024, 22:47
«Не по расписанию». Пресс-служба аэропорта в Сочи прояснила ситуацию с очередями
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Огромные очереди выстроились в сочинском аэропорту. Толпа ждет посадки на свои рейсы и мучается от духоты. Среди присутствующих есть семьи с детьми. 360.ru обратился в пресс-службу воздушной гавани, чтобы прояснить ситуацию.

Там отметили, что в период с июля по август всегда наблюдался большой поток полетов и пассажиров.

«Большое количество рейсов прибывает не по расписанию, что влияет и на рейсы, прилетевшие вовремя. А если самолет прибыл не в расписании, то обслужится только в свободное время», - заявили в аэропорту.

По данным местных пабликов, люди спасались от жары подручными средствами - в ход пошли кепки и шляпы для обмахивания. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, в помещении поддерживают нормальную температуру.

«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация доставляет неудобства для наших пассажиров, поэтому со своей стороны мы делаем все возможное», - объяснил источник.

Очевидец рассказал 360.ru, что обстановка уже нормализовалась.

Ранее 29 июня, 200 россиян застряли в аэропорту в Анталье. Из-за жары двое взрослых и ребенок упали в обморок.

Сочи Самолеты Россия
14 июля 2024, 22:16
Похожий на гранату предмет нашли в машине москвича на востоке столицы
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Подозрительный предмет, лежащий на иномарке во дворе жилого дома, обнаружили в районе Новогиреево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, предмет, похожий на гранату, находится на бампере автомобиля Audi, припаркованного на Фрязевской улице. Парковка находится в 30 метрах от подъезда жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, они ожидают прибытия саперов.

Ранее житель Москвы тоже увидел подозрительный предмет. Это случилось в парковой зоне возле строящегося храма. По его словам, он был похож на страйкбольную гранату. На место также вызвали полицейских.

Еще один странный предмет обнаружили во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы 1 июля. Он походил на боевую гранату.

Иномарки Машины Москва
14 июля 2024, 22:02
Власти Новороссийска призвали добровольцев на мотоциклах помочь с тушением огня
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Администрация Новороссийска попросила добровольцев помочь в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместил  заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», - сказано в публикации Яменского.

Ранее в МЧС Кубани заявили, что пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Власти приняли решение об эвакуации 176 человек оттуда.

По последним данным, площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. К тушению пламени привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

Пожары Мотоциклы Россия
14 июля 2024, 21:31
В Крымском лагере почти 20 детей слегли с ротовирусом
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о массовом заболевании детей в лагере в Евпатории. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», - написала пресс-служба СК.

По неуточненной информации, причиной ухудшения самочувствия стал ротавирус. Сейчас за маленькими пациентами наблюдают врачи. По факту случившегося начали проверку.

Ранее 47 детей госпитализировали после отдыха в лагере «Чагытай» в Туве. Как сообщил Роспотребнадзор, все они ели запрещенные продукты, поэтому отравились. Речь идет о шашлыке, шаурме и другой еде, которую привезли в день закрытия первой смены.

Дети Больницы Болезни Крым СК РФ

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