Громкоговорители в Абрау начали предупреждать жителей о возможной эвакуации

Огромные очереди выстроились в сочинском аэропорту. Толпа ждет посадки на свои рейсы и мучается от духоты. Среди присутствующих есть семьи с детьми. 360.ru обратился в пресс-службу воздушной гавани, чтобы прояснить ситуацию.

Там отметили, что в период с июля по август всегда наблюдался большой поток полетов и пассажиров.

«Большое количество рейсов прибывает не по расписанию, что влияет и на рейсы, прилетевшие вовремя. А если самолет прибыл не в расписании, то обслужится только в свободное время», - заявили в аэропорту.

По данным местных пабликов, люди спасались от жары подручными средствами - в ход пошли кепки и шляпы для обмахивания. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, в помещении поддерживают нормальную температуру.

«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация доставляет неудобства для наших пассажиров, поэтому со своей стороны мы делаем все возможное», - объяснил источник.

Очевидец рассказал 360.ru, что обстановка уже нормализовалась.

Ранее 29 июня, 200 россиян застряли в аэропорту в Анталье. Из-за жары двое взрослых и ребенок упали в обморок.