09 июня 2024, 01:13

Громкий звук взрыва услышали жители Люберец

РИА «Новости»
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Жители Люберец услышали звук взрыва в районе улицы Камова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК „Самолет“», - заявили в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Ранее сильный взрыв прогремел в жилом доме на севере Москвы , после которого из окон квартиры повалил дым. Жилое помещение загорелось, пострадал мужчина, получивший 45% ожогов тела.

В тот же день при взрыве на одной из детских площадок столицы пострадал ребенок. До этого рабочие там вели ремонтные работы. У пострадавшей девочки обгорели брови и ресницы.

В конце мая в столичном районе Ясенево на Голубинской улице загорелись восемь гаражей. Очевидцы слышали взрывы, в небо поднимались клубы черного дыма. Самому пожару присвоили первый ранг сложности.

Люберцы Взрывы Россия
09 июня 2024, 00:10
Электрочайник чуть не спалил квартиру на Ставрополье
Пресс-служба МЧС
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Электрический чайник едва не спалил квартиру в Ставропольском крае. Избежать тяжелых последствий удалось благодаря бдительным соседям и сотрудникам пожарной службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, хозяйка квартиры ушла на работу, оставив чайник включенным в розетку. В ее отсутствии электроприбор загорелся. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 20 жильцов и потушили возгорание на двух квадратных метрах. На месте работали 20 специалистов и восемь единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что из соображений безопасности необходимо выключать гаджеты и бытовую технику из розеток перед сном или уходя из дома.

В четверг, 6 июня, пожар начался из-за удара молнии в Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ. Из здания эвакуировали 19 детей. В результате пожара никто не пострадал.

Спасатели Пожары Дети Россия Квартиры
08 июня 2024, 23:35
«По носу волку ударили». Пропавшие тюменские дети отбивались от хищников в лесу
Freepik
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Пропавшие в свердловском лесу дети из Тюмени палками отбивались от волков. Об этом Ura.ru рассказали волонтеры из «Русской медной компании», которые нашли брата и сестру утром 8 июня.

По словам волонтеров, дети рассказали, что к ним подходили волки, но их спасали собаки, которые начали лаять.

«[Дети] брали палки, и даже по носу волку ударили - после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», - объяснил один из них.

При этом свердловские полицейские заявили, что волков рядом с братом и сестрой не было, а только медведь бродил неподалеку.

Дети пропали 5 июня. Вместе с дедушкой они ушли на рыбалку. В какой-то момент они заблудились и разделились, домой из леса вернулся только пенсионер. Внуков с ним не было.

Полномасштабные поиски детей начались 6 июня, продлились несколько дней. В них задействовали спасателей МЧС, полицейских, а также волонтеров «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас юные тюменцы находятся в больнице , их жизням ничего не угрожает.

Тюмень Дети Волонтеры Животные Свердловская область
08 июня 2024, 22:49
Мужчина избил жену в ТЦ Серпухова и попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело протии мужчины, который избил свою жену при ребенке и посетителях в торговом центре Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась сама пострадавшая - женщина 1990 года рождения сообщила о конфликте с сожителем.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из торговых центров, расположенных на улице Борисовское шоссе, мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения», - рассказали в ведомстве.

Полицейские доставили мужчину в участок, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Конфликт в торговом центре произошел 5 июня. Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором мужчина с размаху бьет ногой лежащую на полу женщину. Рядом ползает маленький ребенок. По данным канала, в момент конфликта оба супруга были пьяны, их привлекли к административной ответственности.

В мае в Москве скончалась женщина, которая обвиняла в побоях своего мужа-депутата.

Уголовное дело Дети Мужчины Полиция
08 июня 2024, 22:30
Взрыв произошел в пятиэтажке на севере Москвы
РИА «Новости»
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Взрыв и пожар произошли в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По данным источника, взрыв произошел на 2-й Песчаной улице на севере Москвы. После этого из окон квартиры пошел дым. Дверь спасателям никто не открыл.

Позже стало известно, что в однокомнатной квартире произошел пожар на площади пяти квадратных метров, горели вещи и мебель. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Накануне пенсионерка погибла во время пожара в пятиэтажке на улице Каховка в Москве. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже дома. В квартире находилась 73-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

Пожары Взрывы Москва Квартиры

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