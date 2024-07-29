29 июля 2024, 10:44

Громкий хлопок перепугал петербуржцев на Васильевском острове

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В ночь на 29 июля жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок. ЧП произошло во дворе дома 19к1 на улице Кораблестроителей, сообщила «Фонтанка».

По информации источника, после хлопка жильцы дома видели лежащего на газоне мужчину, а в воздухе был отчетливый запах пороха.

По предварительным данным, мужчину доставили на скорой помощи в медицинское учреждение. Что именно вызвало громкий взрыв - на данный момент неизвестно. Вероятно, это могла быть петарда.

Ранее в одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми трех сестер без признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины скончались около двух недель назад. Журналисты выяснили, что они могли состоять в секте. Источник издания рассказал, что пару месяцев назад девушки добровольно отказались от еды.

Санкт-Петербург Взрывы Мужчины
29 июля 2024, 10:32
«Кидался чем-то из квартиры». Окровавленный мужчина бил окна и пугал прохожих в Москве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Неадекватный мужчина напугал жителей Бибирево на северо-востоке Москвы. Он бил окна квартиры и сбрасывал бутылки с седьмого этажа. Дебошира усмирили прибывшие сотрудники экстренных служб, сообщили 360.ru очевидцы случившегося.

Все произошло 28 июля в девятиэтажке по улице Мурановской. Жительница соседнего дома рассказала, что ее собака отреагировала на громкие звуки с улицы: кто-то бил стекла и кричал.

«Я выглянула и увидела, как мужчина руками бьет свои окна и рвет занавески и по рукам течет кровь. Я испугалась, что он потом выпрыгнет из окна, потому что он постоянно свешивался, и вызвала полицию», - сказала она.

Собеседница 360.ru стала не единственной, кто позвонил в экстренные службы. Другой свидетель сказал, что к дому подъехали две пожарные машины, скорая помощь и полиция.

«Да вроде увезли его, пожарная машина поднимала кабинку к окну, темно уже было. Полиция отодвинула людей подальше, он в них кидался чем-то из квартиры. Потом все разъехались, и тишина», - рассказал мужчина.

К тому моменту дебошир успел выбить окна своей комнаты, соседней и кухни, рассказал третий очевидец. По его словам, на прохожих летели стекла и бутылки. Причиной такого странного поведения могло стать психическое расстройство, не исключил собеседник 360.ru.

«Он в психиатрической больнице лежал. Его вчера выпустили, по-моему. А вся эта дичь, говорят, произошла из-за того, что отец покончил с собой у него на глазах, когда ему было семь лет», - объяснил очевидец.

В другом доме в Москве жильцы забыли закрыть входную дверь , а утром обнаружили на кухне незнакомку. Женщина пришла без обуви и разговаривала сама с собой.

Спасатели МЧС РФ Москва
29 июля 2024, 10:28
Девять человек пострадали при размыве временной дамбы в Карелии
Читайте нас в: Google Новости
Размыв временной песчаной перемычки на дамбе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе Карелии произошел утром в понедельник. Пострадали девять человек, судьба шестерых из них пока остается неизвестной, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

В зоне затопления оказались населенные пункты при СНТ «Балтийский» и 11 шлюзе, произошло разрушение сразу трех домов.

«По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое, в том числе ребенок. Судьба шестерых человек неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются», - заявили в МЧС.

Позднее в ведомстве добавили, что спасатели обнаружили еще двух людей - взрослого и ребенка. Их передали медицинским работникам, судьба еще четверых местных жителей остается неизвестной.

Ранее в понедельник стало известно, что река Урал у затопленного ранее Орска поднялась выше неблагоприятного уровня.

МЧС РФ
29 июля 2024, 10:12
Временную перемычку размыло на Беломорско-Балтийском канале в Карелии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Временную перемычку, установленную на время реконструкции, размыло между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Выехал в Сегежский округ. <…> Сообщение об аварии поступило в 06:34», - уточнил он.

По информации Парфенчикова, по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», а при шлюзе прописаны 11 человек.

На место аварии направили профильные службы. Также привели в готовность санавиацию, силы и средства медицины катастроф.

Из-за размытия перемычки ввели режим ЧС. Об этом объявила во «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.

«Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно», - подчеркнула она.

МЧС РФ Россия
29 июля 2024, 05:21
Пропавшую под Архангельском двухлетнюю девочку нашли живой
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели нашли пропавшую двухлетнюю девочку из Архангельской области. Как сообщили в МЧС России, ребенок жив.

«Пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Она жива. Дальнейшая информация уточняется», - отметили в пресс-службе.

Подробностей в ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро. Местные пожарные осушили и обследовали колодцы в этом населенном пункте и округе.

МЧС направило из Архангельска в Плесецкий район вертолет Ми-8 со спасателями и кинологами на борту. Также в поисках задействовали беспилотники. Чуть позже группировку спасателей усилили еще 10 сотрудников и добровольцы.

Спасатели нашли пропавшую двухлетнюю девочку из Архангельской области. Как сообщили в МЧС России , ребенок жив.

Спасатели Дети Беспилотники Архангельская область

Новости по теме