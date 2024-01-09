«Мы живем за [многофункциональным комплексом] „Гринн“, в сторону [деревни] Гать. <…> В 14:35 был сильный хлопок. На улице пахнет порохом», - рассказала местная жительница.

Другая горожанка добавила, что раздались «громкие грохоты».

«Слышно в [селе] Лаврове», - уточнила она.

СМИ написали, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Возник пожар, но его удалось быстро потушить. На месте работают представители экстренных служб.

Официальных сведений о пострадавших не поступало - глава региона написал лишь, что на месте происшествия «оказывается необходимая помощь». По данным Telegram-канала «112» , два человека получили порезы от разбитого стекла.