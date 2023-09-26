Громкие звуки и следы в небе над Таганрогом оказались последствиями учений

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«[Проводятся] учения», - сказали журналистам в министерстве.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию. Он заявил, что громкий хлопок - последствия учений на полигоне в Ростовской области за пределами города.

Жители Таганрога 26 сентября около 10:20 услышали громкий звук, похожий на взрыв, и увидели в небе белую полосу. В некоторых домах задрожали стекла оконных рам, гул раздался по всему городу.

Telegram-канал Baza сообщил, что система ПВО сбила беспилотник, но официально эту информацию не подтвердили.

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