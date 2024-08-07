07 августа 2024, 13:51

«Гром был ужасный». Очевидица — о взрыве в квартире в Лобне

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Утром в Лобне прогремел взрыв в квартире. Пострадал один человек. Как это было, рассказала 360.ru Эльмира Шарипова, живущая в одном из соседних домов.

«Гром. Очень такой гром был ужасный. И все. Потом дочке позвонили, говорят: что там случилось? Она в пижаме была, не вышла. Я вышла, посмотрела, здесь пожарные, МЧС стоят, газовики пришли», - рассказала женщина.

Она сообщила, что живет в районе полтора года, но не знакома с жильцами пострадавшего дома.

По словам одного из соседей , бывший хозяин квартиры приносил туда на хранение выкопанные советские снаряды. Когда он умер, кто-то из его родственников вступил в наследство и нанял рабочих, чтобы расчистить жилье. Во время этих работ и произошел взрыв.

Как сообщил 360.ru другой источник, пострадавшему оторвало руку и пробило гортань.

Лобня Взрывы Квартиры
07 августа 2024, 14:24
Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом и двумя авто в Москве
РИА «Новости»
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Два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на Калужском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного человека зажало, у него ранено плечо.

Как рассказали свидетели происшествия, столкнулись две машины и автобус. Водитель общественного транспорта скрылся в места аварии. Остальные участники ДТП на месте, разлива топлива нет.

Накануне мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы. По предварительной версии, фура при перестраивании на другую полосу столкнулась с байком.

ДТП Автобусы Машины Водители Москва
07 августа 2024, 13:49
Попытку отравления ртутью шахматистки в Дагестане назвали дикостью
Pxhere
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Попытку отравления шахматистки на турнире в Дагестане можно считать настоящей дикостью. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

«Безусловно, очень жаль, что такой случай произошел в Дагестане, тем более на шахматном мероприятии. Честно говоря, это какая-то дикость», - указал собеседник агентства.

Ткачев добавил, что в ФШР очень переживают за пострадавшую участницу и надеются, что с ней все будет в порядке. Отдельно он подчеркнул, что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов.

«Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов», - заключил исполнительный директор ФШР.

О ЧП на турнире в Дагестане стало известно в среду, 7 августа. В распоряжении 360.ru появились кадры с камеры видеонаблюдения , на которых видно, как одна из участниц что-то выливает на одну из шахматных досок в зале.

По информации Telegram-канала Baza , злоумышленницей оказалась Амина Абакарова. Перед партией, по словам источника канала, она пыталась отравить ртутью Умайганат Османову.

Дагестан
07 августа 2024, 13:36
Появились кадры с места крушения самолета Bristell
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Пропавший в Приморском крае самолет обнаружили около Лысой горы. Видеозапись с места крушения появилась в распоряжении 360.ru.

Bristell вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области и планировал приземлиться на приморской площадке Новороссия. В районе Лысой горы экипаж перестал выходить на связь. На борту находились два человека, судно разбилось.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Карачаево-Черкессии. Он рухнул недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

На кадрах видно, что на месте работают специалисты. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.

Борт пропал в Приморье 6 августа, следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело.


Приморье Авиакатастрофы
07 августа 2024, 13:07
Участница шахматного турнира в Дагестане разлила ртуть на доску соперницы
Телеканал «360»
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Участница чемпионата по шахматам в Дагестане разлила ртуть на доске своей соперницы. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru

По данным источника Telegram-канала Shot , незадолго до начала партий девушка подошла к столу, за которым планировала играть ее противница, и вылила на доску неизвестную жидкость. Позже выяснилось, что это была ртуть. Причиной поступка стал давний конфликт девушек.

В результате инцидента сопернице стало плохо, и ей срочно вызвали скорую помощь. Виновницу вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее посетители бассейна Polonez OSiR в Варшаве отравились хлором во время заплыва. За помощью к медикам обратились 20 человек, среди них были дети.

Дагестан

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