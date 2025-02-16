Гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области

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Кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям и Telegram-каналам. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» рядом с деревней Чудиново, которая считается частью города Вязники.

На снимках видно, что у грузовика поврежден борт, а в кузове остались уложенные рядами гробы. Еще несколько выпали на дорогу и разбились, так что окружающие смогли увидеть тела умерших.

Грузовик перевозил гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающей мимо фурой и столкнулся с легковой машиной Lada Granta.

Региональное ГАИ подтвердило факт ДТП, уточнив, что никто из живых людей не пострадал.

Вскоре к месту аварии приехал другой автомобиль, в который перенесли гробы с телами.

Ранее в Калининграде произошло шесть массовых ДТП с участием 26 автомобилей, пострадали семь взрослых и ребенок.