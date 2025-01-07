Грелся «буржуйкой». В Якутии спасли китайского туриста, ехавшего к Полюсу холода

ЧП произошло на 205 километре федеральной автодороги. Инспекторы обнаружили микроавтобус под управлением китайского путешественника.

«Иностранец, не ведая, что представляют из себя зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине. <…> Турист грелся „буржуйкой“ и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками», - сообщили полицейские.

По их словам, вся машина туриста была в инее. Микроавтобус с водителем доставили в село Ытык Кюель, где в местной мастерской машину утеплят. Вскоре турист сможет отправиться в путь, отметили в ведомстве.

В конце ноября круизный лайнер с россиянами и китайцами застрял в Антарктиде. Туристы объявили голодовку из-за того, что компания отказалась возмещать туристам стоимость отдыха.