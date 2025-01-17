17 января 2025, 15:37

Гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике Хайдарова после липосакции

Unsplash
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Гражданка Норвегии чуть не скончалась после операции в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, пострадавшая девушка заплатила 1,3 миллиона рублей за липосакцию. При этом никаких документов об оплате операции, по словам пациентки, ей не предоставили.

Операцию проводил специалист без высшего медицинского образования, освоивший программу среднего уровня «Сестринское дело».

После проведенной им липосакции у пациентки разошлись швы и началось гнойно-септическое инфекционное заболевание.

После случившегося в отношении клиники завели два новых уголовных дела - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Это уже не первый скандальный инцидент, связанный с клиникой. В прошлом году после проведенного там шунтирования желудка скончался 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

Операцию скончавшемуся Гаврилову провел врач Илья Елагин. По словам владельца больницы , за плечами специалиста - более трех тысяч подобных вмешательств.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.

Скандалы Норвегия Пластические операции Москва
17 января 2025, 15:41
Стало плохо после обеда. Пострадавшая рассказала об отравлении в санатории Минусинска
РИА «Новости»
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Большинство отравившихся в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае россиян почувствовали себя плохо после обеда 16 января. Об этом 360.ru рассказала одна из пострадавших Наталья.

«Примерно через час после приема пищи стало плохо. На обед была перловка с котлетой и щи. Вроде готовили хорошо, даже не могу предположить, что послужило причиной отравления. Симптомы были стандартные - рвота, диарея, температура», - сказала женщина.

Наталья добавила, что самочувствие других отдыхающих испортилось примерно в это же время.

На территорию санатория прибыла скорая, некоторых пострадавших госпитализировали, другим прописали амбулаторное лечение.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края уточнили, что у первых пяти обследованных обнаружили норовирус.

Работу санатория в Минусинском районе приостановили. По факту происшествия началась проверка.

Болезни Красноярский край
17 января 2025, 14:04
«Там все разорвало, глаз вывернуло». Пьяная девушка покалечила бойца поп-ММА Тарасова
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Известный боец поп-ММА и музыкант Корней Тарасов лишился зрения на одном глазу на всю жизнь. Об этом 360.ru сообщил его родной брат Артем Тарасов.

По его словам, все произошло на вечеринке: домой к Корнею пришла компания нетрезвых друзей. Все отдыхали, но в какой-то момент одна из девушек ударила бойца кулаком в глаз.

«Повезли на операцию, чтобы сохранить глаз. Врач говорит, что, скорее всего, придется вставить хрусталик. Но зрение на глазу потерял на всю жизнь. Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает - на помойке (смеется)», - рассказал собеседник 360.ru.

Брат пострадавшего добавила, что Корней попросил его купить новый глаз, когда появятся соответствующие технологии.

«Единственное, что успокаивает Корнея, что у бойца UFC Шары Буллета такой же глаз, с хрусталиком. Говорит, что он теперь, как Шара Буллет», - заключил Артем.

В январе 2024 года Корнея Тарасова задержали в Санкт-Петербурге после потасовки на улице.

Спортсмены
17 января 2025, 12:44
Московские росгвардейцы помогли попавшему в ДТП пенсионеру
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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве оказали помощь мужчине, попавшему в аварию. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Следуя по Варшавскому шоссе, патрульный экипаж Росгвардии заметил врезавшийся в разделительный отбойник перевернутый автомобиль. Внутри зажатой в поврежденных металлических конструкциях машины оказался заблокированным 89-летний мужчина.

Бойцы Росгвардии оцепили место происшествия и вызвали экстренные службы. Они выяснили, что водитель не заметил дорожные работы и врезался в ограждение, после чего машина перевернулась.

Прибывшие спасатели извлекли водителя, он не получил повреждений. Росгвардейцы отметили, что пенсионер «родился в рубашке».

Утром 17 января двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы.

ДТП Росгвардия Водители
17 января 2025, 11:52
Деревообрабатывающий цех загорелся на 1200 «квадратах» под Красноярском
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Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в деревообрабатывающем цеху в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. Это произошло недалеко от села Чунояр.

На место прибыли 19 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в пятницу пожар вспыхнул в Благовещенске. Пламя охватило квартиру на пятом этаже жилого дома. Из здания спасли 10 человек. Есть один пострадавший.

Накануне в деревне Аверкиево в Павлово-Посадском городском округе после короткого замыкания загорелся жилой дом. На помощь оказавшимся в пламени людям пришел незнакомец, которого позже жители населенного пункта прозвали Николаем Чудотворцем. Незнакомец вытащил граждан на улицу, но еще до приезда спасателей покинул место происшествия.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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