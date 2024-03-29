29 марта 2024, 10:45

Гражданин Белоруссии скончался после теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Гражданин Белоруссии 1981 рождения Алим Кошеваров, который пострадал при теракте в Crocuc City Hall в Красногорске, скончался. Об этом сообщило посольство страны в России.

Дипломатическая миссия уточнила, что Кошеваров получил многочисленные ранения. За его жизнь боролись врачи Боткинской больницы в Москве.

«Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:54
Охранник прострелил ногу мужчине, который пытался обокрасть магазин в Башкирии
Pxhere
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В Башкирии охранник выстрелил в мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. Злоумышленник получил ранение ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Местный житель ночью вскрыл магазин в Уфе. В помещении сразу сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники частной охранной организации и Росгвардии.

Во время потасовки охранник выстрелил в сторону злоумышленника из травматического пистолета. Он попал мужчине в бедро, его доставили в больницу.

Правоохранители уже начали проверку после случившегося.

В Ставрополе мужчина выстрелил в свою супругу. Также он открыл огонь по двум дочерям, а затем свел счеты с жизнью. Девочки погибли, а женщина выжила. Пострадавшую увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Курганской области мужчину заподозрили в убийстве молодой супруги. У семейной пары остался восьмилетний сын.

Башкирия Уфа Росгвардия Магазины Мужчины
29 марта 2024, 10:45
Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
РИА «Новости»
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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал арест. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Меру пресечения Алишеру Касимову назначили 28 марта. Мужчина сдавал террористам квартиру и заявил в Басманном суде Москвы, якобы не знал об их планах. Он стал восьмым фигурантом дела и третьим, кто обжаловал свой арест.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:44
Посетительница рассказала о спасении из горевшего «Крокуса» по канату из проводов
РИА «Новости»
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Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru, как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.

Женщина пришла на концерт с семилетним сыном и подругой. Когда началась стрельба, они, как и другие зрители, ринулись к выходам, но чуть не наткнулись на террористов. Компания спряталась сначала в туалете для инвалидов, затем, когда пошел дым , вышла в темный коридор и набрела на другую уборную, где сидели еще пять-шесть человек. Они выломали фальшстену, спустились на технический этаж и наткнулись на проем в стене - подобие балкона метровой ширины, выходившего на парковку.

«Единственный вариант - спускаться, но <…> это большие этажи, метров восемь. <…> Один откуда-то принес провода, говорит, давайте, кто косы умеет вязать, я, говорю, умею, ребенку даю телефон, чтоб светил. Косы не получается, решили узлов наделать. В общем, пять тросов этих проводов связали в канат», - рассказала женщина.

Один человек спустился по канату и позвал спасателей. Подруга собеседницы издания начала спускаться, сорвалась и сломала палец. Затем упала еще одна девушка. Пожарные подвезли лестницу, и женщина с сыном спустились.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Следком сообщил о связи нападавших с украинскими националистами.

Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru , как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.

Терроризм Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 07:12
Очевидец рассказал, как пассажир рейса Бангкок — Красноярск впал в кому
РИА «Новости»
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Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Бангкок — Красноярск задержали на сутки. Одного пассажира госпитализировали в бессознательном состоянии, другим оказали амбулаторную помощь. Очевидец Алексей Колпаков заявил «Известиям», что в салоне не хватало воздуха.

Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Бангкок - Красноярск задержали на сутки. Одного пассажира госпитализировали в бессознательном состоянии, другим оказали амбулаторную помощь. Очевидец Алексей Колпаков заявил «Известиям» , что в салоне не хватало воздуха.

Рейс SU815 из аэропорта Суварнабхуми планировали 26 марта в 18:00 по местному времени. Мужчина рассказал, что самолет вышел на взлетную полосу, но потом вернулся на стоянку и простоял закрытым около четырех часов. Алексей Колпаков сказал, что в салон не поступал воздух, люди стали терять сознание. Особенно плохо стало одному из пассажиров, которого впоследствии увезла скорая помощь с подозрением на остановку сердца.

«Сергей в этот момент падает на пол, ему пытаются подключить кислород. Он не может дышать, он просит, говорит: „Я не могу, я задыхаюсь“. Начинает выпрашивать кислород, его тошнит, он не дышит», - рассказал мужчина.

Жена Алексея Колпакова, как и некоторые другие пассажиры, упала в обморок. Медицинскую помощь ей оказали около 23 часов.

Самолет задержался на сутки из-за технической неисправности. Один турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода.

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