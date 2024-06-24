«Гранд Сервис Экспресс» отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь

«Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК „Гранд Сервис Экспресс“ отменил <…> все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования», - следует из заявления.

Мера действует до 26 июня включительно.

В компании выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее отметили в Кремле, решение о закрытии туристического сезона в Крыму после ракетной атаки ВСУ на Севастополь не принималось.

В результате удара украинских боевиков по Севастополю ракетами ATACMS погибли четыре человека. Известно также о 153 пострадавших , из которых госпитализация потребовалась примерно половине.