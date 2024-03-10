Гранаты обнаружили в квартире на западе Москвы
В квартире пятиэтажки в Западном административном округе Москвы обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил источник «360».
Гранаты нашли в доме № 12 на улице Герасима Курина. На место прибыли сотрудники полиции, которые вызвали саперов. Количество боеприпасов не уточнили. Жильцов квартиры, где нашли гранаты, вывели на нижний этаж. Других людей не эвакуировали.
«Обстановка спокойная», - сообщил источник.
Правоохранители все еще находятся на месте случившегося, ожидается прибытие саперов и кинологов.
Ранее жители Лобни обнаружили на детской площадке предмет, напоминающий гранату. Полицейские сразу же оцепили территорию вокруг находки. Прибывшие на место саперы определили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.