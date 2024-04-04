Гранату заметили в припаркованной легковушке в Крылатском
Предмет, похожий на гранату, заметили в каршеринговой машине, припаркованной во дворе на улице Крылатские Холмы в Москве. Об этом сообщил источник «360».
«Территория вблизи автомобиля оцеплена», - передал источник.
Ситуация спокойная. На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы. Представляет ли опасность предмет, находящийся в легковушке, - пока неизвестно. Идет проверка.
Ранее москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто. Легковушка была припаркована на Татарской улице.