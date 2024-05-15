Гранату нашли в кустах недалеко от станции «Дмитровская» в Москве
Похожий на гранату предмет обнаружили в кустах на Бутырской улице в Москве 15 мая около 16:15. Подробности сообщил источник 360.ru.
«На площадке возле теннисных столов в кустах обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату», - передал источник.
Территорию возле опасной находки оцепили. К месту происшествия должна подъехать полиция.
Ранее во дворе жилой многоэтажки в Отрадном нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.