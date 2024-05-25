Граната взорвалась в жилом доме в Саратове
Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов», на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.
Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов» , на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.
Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из издания 15 жителей. Журналисты опубликовали фотографии с места, на которых видно, что пожилых людей выносят из дома на руках. Откуда в квартире взялся боеприпас и почему он сдетонировал пока неизвестно.