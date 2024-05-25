25 мая 2024, 18:23

Граната взорвалась в жилом доме в Саратове

РИА «Новости»
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Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов», на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов» , на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из издания 15 жителей. Журналисты опубликовали фотографии с места, на которых видно, что пожилых людей выносят из дома на руках. Откуда в квартире взялся боеприпас и почему он сдетонировал пока неизвестно.

Саратов Взрывы
25 мая 2024, 17:33
Раскрыта личность открывшего огонь по полицейским петербуржца
РИА «Новости»
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Открывшим стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов из окна квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге оказался 59-летний уроженец Чечни, проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщила «Фонтанка».

Опрошенные журналистами очевидцы уточнили, что вместе со стрелком в помещении находится его супруга, которую посчитали заложницей. Соседи семьи отметили, что пара никогда не скандалила и отличалась вежливым поведением. По предварительным данным, жену стрелок отпустил.

По данным издания, полицию на место вызвал продавец магазина для рыбаков. За две недели до сегодняшнего дня он сделал замечание стрелку о курении в общественном месте. Сегодня мужчина вернулся в торговую точку и выстрелил в обидчика из травматического пистолета.

Продавца с огнестрельным ранением и другими травмами забрали в НИИ скорой помощи.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела. В машине Росгвардии пробиты два окна. Территорию вокруг дома оцепили.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что наряд прибыл на Народную улицу по вызову о конфликте со стрельбой. Но злоумышленник сбежал от оперативников, забаррикадировался в квартире и открыл огонь. Для подкрепления полицейские вызвали бойцов Росгвардии. Мужчину пока не задержали.

Санкт-Петербург Стрельба МВД РФ Росгвардия Полиция
25 мая 2024, 16:56
«Всего было четыре выстрела». Очевидец — о стрельбе по полицейским в Петербурге
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Мужчина четыре раза выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Очевидец случившегося заявил 360.ru, что после этого стрельба прекратилась.

«Было всего четыре выстрела, сейчас все оцепили, выстрелов нет. У машины Росгвардии прострелены два окна», - отметил он.

На снимке, который предоставил собеседник 360.ru, виден служебный автомобиль, который стоит во дворе дома. Рядом с ним никого нет.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что информация о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27, поступила в днем 25 мая.

«На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, но злоумышленник успел скрыться», - заявили в ведомстве.

Его личность удалось установить. Но, когда к месту жительства стрелка приехали правоохранители, он начал стрелять по ним и забаррикадировался в квартире. Полиция вместе с Росгвардией принимает меры, чтобы задержать мужчину.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Полиция
25 мая 2024, 14:22
Житель Якутии погиб во время прогулки на лодке по водоему
РИА «Новости»
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В Мегино-Кангаласском районе Якутии мужчина перевернулся на лодке в водоеме и утонул. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная служба спасения.

По информации службы, ЧП произошло 25 мая в трех километрах от села Хаптагай. Мужчина 1987 года рождения выехал на лодке на водоем и перевернулся. Очевидцы сообщили спасателям о ЧП.

Прибывшие на место сотрудники водолазно-поискового подразделения около 8 утра по местному времени подняли тело утонувшего.

«Уважаемые жители республики! В данное время выходы на водоем категорически запрещены! Берегите свою жизнь и здоровье!» - напомнили в службе.

Днем ранее, 24 мая, в Анапе утонул ученик девятого класса. Подросток в компании отправился на морской пирс после последнего звонка, спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.

Также ранним утром в субботу в Москве-реке выловили неопознанный труп в коричневом плаще.

Якутия Мужчины Водоемы
25 мая 2024, 13:26
«Крыша начала лететь с бешеной скоростью». Очевидец — о ЧП в школе Краснодара
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Часть кровли, которую сорвало ветром в школе Краснодара, полетела на шедших на линейку детей с бешеной скоростью. Об этом 360.ru рассказала одна из очевидцев случившегося.

«Все шли на построение классов, должна была начаться линейка. Крыша начала лететь на детей с бешеной скоростью», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, взрослые и ученики бросились доставать тех, кого накрыло куском кровли.

«Мы видели как вели ребенка с окровавленной головой, другой лежал на земле, все пытались привести его в сознание, пока мы ждали скорую», - сказала очевидица, добавив, что сейчас, по ее данным, с детьми все хорошо.

После ЧП учеников попросили вернуться в здание школы и не подходить к окнам. Когда детей отпустили по домам, у здания стояло много служебных машин. Специалисты просили всех как можно быстрее покинуть школьную территорию.

По данным краевого Минздрава, улетевшая со школы крыша травмировала 10 детей. Пострадавших срочно доставили в больницы для оказания помощи. Тяжелых случаев среди пострадавших нет.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.

Дети Школы Краснодар

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