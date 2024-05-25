Граната взорвалась в жилом доме в Саратове

Открывшим стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов из окна квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге оказался 59-летний уроженец Чечни, проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщила «Фонтанка».

Опрошенные журналистами очевидцы уточнили, что вместе со стрелком в помещении находится его супруга, которую посчитали заложницей. Соседи семьи отметили, что пара никогда не скандалила и отличалась вежливым поведением. По предварительным данным, жену стрелок отпустил.

По данным издания, полицию на место вызвал продавец магазина для рыбаков. За две недели до сегодняшнего дня он сделал замечание стрелку о курении в общественном месте. Сегодня мужчина вернулся в торговую точку и выстрелил в обидчика из травматического пистолета.

Продавца с огнестрельным ранением и другими травмами забрали в НИИ скорой помощи.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела. В машине Росгвардии пробиты два окна. Территорию вокруг дома оцепили.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что наряд прибыл на Народную улицу по вызову о конфликте со стрельбой. Но злоумышленник сбежал от оперативников, забаррикадировался в квартире и открыл огонь. Для подкрепления полицейские вызвали бойцов Росгвардии. Мужчину пока не задержали.