18 июня 2024, 17:44

«Говорят, был адекватный». Житель деревни в Домодедове — о метавшем топор в полицейских

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Мужчина, угрожавший пожарным и полицейским в деревне в Домодедове, скорее всего, сам поджег дом на своем участке, а затем и расположенную там бытовку. Об этом 360.ru рассказал один из очевидцев ЧП со стрельбой и метанием топора.

«Потом увидели, что его скрутили. Возгорание по его вине произошло, скорее всего, поджег сам. Сам и бытовку поджег, а дальше все это случилось», - добавил очевидец.

Раньше этого человека мужчина не видел. Но, по словам соседей, он, предположительно, новый собственник дома.

«Говорят, дом когда-то продавали, и он его купил. Причем соседи утверждают, что он вроде адекватный. Но вот как переклинило. Что произошло с ним - непонятно. Ничего такого не наблюдали за ним раньше. Как только обезвредили его, сразу пожарные все дотушили», - заключил местный житель.

Неадекватный житель позже выбежал с участка на улицу, махал топором, угрожал пистолетом, продолжил мужчина. В итоге швырнул топор в полицейских.

По словам мужчины, когда он заметил дым из окна, решил обратиться в МЧС, но потом увидел, что в соседском чате люди отписались, что уже вызвали спасателей. Оказалось, возгорание возникло в частном доме.

«Приехали специалисты, начали тушить, но мужчина, [который находился на участке], тут же поджег и бытовку, они начали ее тушить параллельно, а он принялся угрожать пистолетом, тогда пожарные вызывали полицию», - пояснил собеседник 360.ru.


Пожары Стрельба
18 июня 2024, 17:21
Центр Казани затопило из-за ливня
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В ночь на 18 июня на Казань обрушился сильнейший ливень, грохотал гром, сверкали молнии и пошел град. Городские улицы затопило за пару часов, сообщил РЕН ТВ.

Потоки воды смыли на своем пути все незакрепленные предметы. Уровень воды в некоторых местах достиг метра, в итоге некоторые легковые автомобили и автобусы заглохли. Движение транспорта в Казани практически парализовало.

Из-за того, что ливневки не справились с таким количеством осадков, под водой скрылись подземные переходы и подвалы. Из расположенных на цокольных этажей заведений эвакуировали людей.

Затопило, по данным портала Prokazan , улицы Дзержинского возле парка «Черное озеро», Баумана, а также территорию около ТЦ «Кольцо». Город, уточнил сайт Inkazan , встал в шестибалльных пробках.

Жителей и гостей региона предупреждали о грозовом фронте с ливнями и порывистым ветром, который шел на республику. В Татарстане объявили штормовое предупреждение до 21:00 19 июня.

Аварийные службы приступили к устранению последствий непогоды. По предварительным данным, пострадавших нет.

Казань Татарстан Погода
18 июня 2024, 15:39
Два человека подорвались на мине в Брянской области
РИА «Новости»
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В Брянской области два местных жителя подорвались на мине и погибли. Еще один человек пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что все трое зашли в приграничную запретную зону на территории Климовского района. Предупреждающие о минной опасности знаки люди проигнорировали.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения», - подчеркнул Богомаз.

Пострадавшего, добавил губернатор Брянской области, госпитализировали и оказали необходимую помощь. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

«Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности!» - напомнил глава региона, попросив местное население беречь себя и близких.

В Белгородской области украинские боевики начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что они появились в 10-километровой приграничной зоне.

Россия
18 июня 2024, 15:31
Два слесаря пострадали при взрыве газа в подвале дома в Лобне
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В подвале жилого дома в Лобне взорвался газ, пострадали два слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

«В Лобне организована проверка по факту хлопка газа в подвале жилого дома, в результате которого пострадали двое мужчин», - уточнили в ведомстве.

Взрыв произошел 18 июня. Два слесаря управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале жилого дома. Во время сварочных работы взорвался газовый баллон. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи. Специалисты осматривают помещение. Также проверку соблюдение требования закона об охране труда и технике безопасности проводит прокуратура Московской области. По данным ведомства, взрыв газа произошел в подвале дома на Деповской улице На место выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Александр Коваль.

В мае в гостинице в Чебоксарах взорвался баллон с газом. ЧП произошло в ресторане, когда там находились посетители и персонал.

Лобня Газ Взрывы Работа
18 июня 2024, 14:14
Вооруженный гаечным ключом мужчина повредил машины на парковке Люберец
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Житель Люберец с гаечным ключом напал на припаркованные автомобили во дворе жилого комплекса «Егорово парк» в городском округе Люберцы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина шел к одному из фургонов и начал бить по кабине и стеклу. После этого он потребовал, чтобы его не снимали.

По данным источника 360.ru, гаечный ключ дебошир забрал у одного из жителей. После нападения на машины он вернул инструмент владельцу.

По словам очевидцев, в результате действий вандала у автомобилей повреждены лобовые стекла и зеркала. Что так разозлило мужчину, пока неизвестно.

Комментарием пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не располагает.

В конце января московские полицейские задержали таксиста, который напал на машину, в которой находилась женщина-инвалид. Против задержанного завели уголовное дело о хулиганстве.

Люберцы Мужчины Машины

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