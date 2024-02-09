«Говорить не мог». Свора собак в Усть-Куте напала на восьмилетнего мальчика

Наталья отметила - хорошо, что у школьника были теплые штаны и куртка. Это помогло смягчить укус.

«Очень сильно испугался, говорить не мог», - рассказала она о ребенке.

Мальчик, убегая от псов, рухнул в снег. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что животные сразу же набросились на него. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.

Беспризорные собаки иногда представляют большую угрозу и для детей, и для взрослых. Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Местная прокуратура начала проверку. Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «360» призывал ввести безвозвратный отлов бродячих животных.