Готовившийся к аварийной посадке Ил-76 успешно приземлился в Шереметьево
Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости», судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.
Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости» , судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.
К месту планируемого приземления самолета направляли специальные дежурные подразделения аэропорта.
«Посадку ВС произвело в 17:46 благополучно», - передали в аэропорту.
Ранее летевший из Сочи в Челябинск Boeing совершил аварийную посадку. Перед приземлением пилот сделал шесть кругов над городом. Пассажиры распереживались, начали плакать , потому что командир корабля ничего им не объяснил. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки.