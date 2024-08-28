Готовившие нападение в Ингушетии оказались сторонниками ИГ

На протяжении июля группа подростков устраивала акты вандализма на детской площадке в Одинцово. В итоге несовершеннолетние, видимо, чувствуя свою безнаказанность, без повода избили сверстника, сообщила в разговоре с 360.ru мать пострадавшего.

«Сейчас мой сын находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», - рассказала она.

По словам жительницы Одинцово, мальчик гулял с подругой на детской площадке, рядом находилась компания детей другой национальности.

«В какой-то момент в сына прилетел мяч. Когда играющие пришли за мячиком, они стали выражаться на своем языке, мой ребенок спросил, что это было такое. Подросткам это не понравилось, и они напали на него. Ребенку прилетело по голове, он упал и потерял сознание. В этот момент его продолжили бить ногами по голове. Потом они разбежались, девочка помогла подняться моему сыну и они стали уходить с площадки», - сообщила женщина.

В этот момент обидчики их догнали и снова напали, ударив мальчика кулаком по затылку. В потасовку вмешался мужчина, тогда они стали угрожать, а потом разбежались. Девочка вызвала скорую помощь.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По ее словам, один из нападавших оказался знакомым, поэтому получилось быстро найти его родителей и сообщить им о произошедшем.

Также собеседница 360.ru считает, что подростки буквально уже замучили весь район. Чувствуя свою безнаказанность, они устраивают дебоши и драки.

Несовершеннолетние также приходили на детскую площадку в микрорайоне Новая Трехгорга. Несмотря на позднее время, они громко матерились, ломали горку и били электросамокаты.

Женщина надеется, что на юных дебоширов найдется управа и дети смогут спокойно гулять на улице.

Ранее в Казани 16-летний уроженец Таджикистана напал на подростка на улице. Мальчика доставили в больницу с травмами.