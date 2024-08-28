Готовившие нападение в Ингушетии оказались сторонниками ИГ
Задержанные в Ингушетии за подготовку диверсий против правоохранителей и нападения на церковь в Сунже являются последователями запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Они являются сторонниками ИГИЛ*», - говорится в сообщении.
Ранее в среду стало известно, что правоохранительные органы предотвратили террористический акт в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже Ингушетии, а также несколько диверсий, которые готовили сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Шестерых подозреваемых арестовали, против них возбудили уголовное дело.
У фигурантов при обыске обнаружили холодное и огнестрельное оружие , самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, а также инструкцию по сборке зажигательных устройств.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.