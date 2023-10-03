«Готов принести извинения». Напавший с битой на детей в Нижнем Новгороде хотел заступиться за ребенка

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Он просто хотел прогнать подростков, заключила она.

Судя по кадрам, мужчина сбил с велосипеда одного из детей. Второго задел битой. Отец одного из пострадавших рассказал «360» , что ребята отделались ушибами. Пока дети не ходят в школу потому что боятся. Мальчикам, по его словам, всего 11 лет. Они получили серьезный стресс, добавил отец.

Угрожали перцовым баллоном Женщина рассказала, что все произошло, когда она была на работе. Ее возлюбленный позвонил и сообщил, что к ее ребенку пристали неизвестные.

«[Ребенок] нервничал, плакал, говорил, что ребята с перцовым баллончиком угрожают распылить в него или в друга. Говорили: „Выбирай, в кого брызнуть“. Подходили, несколько раз пинали по ногам, потасовка между ними какая-то завязалась», - рассказала она.

Поэтому мужчина на эмоциях совершил необдуманный поступок. Он не расслышал, кто именно приставал к ребенку.

Нападавший извинится перед родителями После потасовки сын женщины рассказал, как все произошло. Они с другом катались на велосипедах. К ним подошли двое незнакомых ребят и стали прогонять с улицы.

«Начали говорить: „уходите, это наш район“. Стали подходить к моему ребенку и пинать его по ногам», - сказала мать ребенка.

Ее сын толкнул оппонента, который после этого пошел к своему велосипеду и взял перцовый баллончик. Друг сына собеседницы «360» достал телефон. Он сделал несколько снимков, на которых видно, как незнакомый им парень держит в руках перцовый баллон.

Женщина подчеркнула, что ее гражданский муж готов отправиться к родителям тех детей и принести свои извинения. Также ему предстоит сходить в отдел полиции и написать объяснительную.