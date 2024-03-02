Гостиницу в Сызрани проверят после отказа заселить бойца СВО

В региональной прокуратуре уточнили, что в интернете появилась информация об отказе в заселении участнику СВО. Согласно сообщениям, администратор гостиницы «Гараж» не стала заселять военнослужащего без паспорта, хотя он предоставил военный билет и ксерокопию паспорта.

«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», - сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации авиакомпанией «Победа». Раненого бойца высадили из самолета, обвинив в курении на борту. При этом сам мужчина отрицал нарушение правил авиаперевозок. Датчики дыма не сработали и окурков тоже нигде не нашли.