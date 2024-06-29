29 июня 2024, 00:16

Гостиницу в Подмосковье проверят после отравления детей

Freepik
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В Московской области начали эпидемиологическое разбирательство по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, которые отдыхали в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«После поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей <…> незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование», - написали в публикации ведомства.

По данным Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы воды, пищи и сырья для исследования, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Также ведомство приостановило деятельность пищеблока. Детей отправили под наблюдение врачей, состояние пациентов расценили как удовлетворительное. Ситуацию контролирует управление подмосковного Роспотребнадзора.

Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Это произошло после массового заболевания ботулизмом в России.

Дети Роспотребнадзор Россия
29 июня 2024, 00:25
Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе
РИА «Новости»
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Крупный пожар разгорелся в общежитии на Керамической улице в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

К зданию прибыло несколько пожарных машин.

Пожары
28 июня 2024, 22:41
Девочку спасли после удара молнии в Иркутске
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В Иркутской области от удара молнии пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщил сайт «Байкал 24» со ссылкой на Минздрав Приангарья.

Происшествие случилось 23 июня в районе Шумских озер в Нижнеудинском районе. В ребенка попала молния. Девочку госпитализировали.

Как сообщило издание kp.ru , пациентка пришла в себя, и ее жизни ничего не угрожает. По мнению доктора физико-математических наук Николая Буднева, девочке повезло, что разряд не был слишком мощным. Ее внутренние органы и нервная система сильно не пострадали, а ожоги оказались не такими серьезными, как могли бы быть.

Ранее ударом молнии убило пастуха в Дагестане и более полусотни овец, которых он пас.

Дети Иркутская область Минздрав
28 июня 2024, 21:03
Пятилетняя девочка в Москве получила травмы после столкновения с самокатом
Freepik
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В Москве катавшийся на самокате подросток нанес травму пятилетней девочке. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как из рук мальчика вылетает транспортное средство и врезается в проходившего рядом ребенка.

По словам матери пострадавшей, девочка находится в тяжелом состоянии, медики зафиксировали разлом черепа, перелом теменной кости и ушиб мозга, также у юной пациентки наблюдается сильная отечность мозга.

«Мы вышли на улицу прогуляться. У меня трое детей. С двумя из них вышли на улицу. Мальчик выкинул самокат. Он прилетел моему ребенку прямо в голову. Мальчик сначала спрятался, а потом убежал», - рассказала мать пострадавшей.

Информацию о происшествии передали из травмпункта в правоохранительные органы. Родители мальчика связались с семьей пострадавшей и сказали, что постараются помочь, чем смогут.

«Я пока не знаю, сколько потребуется средств на реабилитационный период. Предстоит [операция по] трепанации черепа», - рассказала мать девочки.

Между тем, в СМИ, по словам женщины, появилась информация, что пострадавший ребенок уже находится дома и якобы прекрасно себя чувствует. Однако это не соответствует действительности.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напомнили жителям о правилах использования электросамокатами.

Преступления Россия Электросамокаты
28 июня 2024, 20:22
Огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы
Телеканал «360»
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На Юго-Западе Москвы обнаружили трехметровую змею. На место вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Он уточнил, что пресмыкающееся обнаружили на дереве в районе Коньково на улице Миклухо-Маклая неподалеку от жилого дома.

По словам источника, прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали змею и ожидают специалистов из депприродопользования, чтобы передать ее.

Каким образом огромная змея оказалась на дереве в жилом дворе - пока неизвестно. Возможно, она улизнула от хозяина.

Недавно в центре Москвы в одном из дворов жители наткнулись на спящую большую желтую змею. Они сразу же обратились за помощью к спасателям.

Животные Москва Змеи

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