Гостиницу в Подмосковье проверят после отравления детей

В Москве катавшийся на самокате подросток нанес травму пятилетней девочке. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как из рук мальчика вылетает транспортное средство и врезается в проходившего рядом ребенка.

По словам матери пострадавшей, девочка находится в тяжелом состоянии, медики зафиксировали разлом черепа, перелом теменной кости и ушиб мозга, также у юной пациентки наблюдается сильная отечность мозга.

«Мы вышли на улицу прогуляться. У меня трое детей. С двумя из них вышли на улицу. Мальчик выкинул самокат. Он прилетел моему ребенку прямо в голову. Мальчик сначала спрятался, а потом убежал», - рассказала мать пострадавшей.

Информацию о происшествии передали из травмпункта в правоохранительные органы. Родители мальчика связались с семьей пострадавшей и сказали, что постараются помочь, чем смогут.

«Я пока не знаю, сколько потребуется средств на реабилитационный период. Предстоит [операция по] трепанации черепа», - рассказала мать девочки.

Между тем, в СМИ, по словам женщины, появилась информация, что пострадавший ребенок уже находится дома и якобы прекрасно себя чувствует. Однако это не соответствует действительности.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напомнили жителям о правилах использования электросамокатами.