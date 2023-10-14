Гостиничный комплекс загорелся в Якутске

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По предварительной оценке, пламя распространилось на площади в 400 квадратных метров. К тушению огня привлекли 59 человек и 13 единиц техники.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Пользователи социальных сетей опубликовали в видео с места пожара. На кадрах видно, что очаг возгорания расположен на крыше здания.