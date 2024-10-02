02 октября 2024, 15:26

Гостиница «Охотник» загорелась в Москве

РИА «Новости»
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Пожар произошел в здании гостиницы «Охотник» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«С крыши густой черный дым. Идет эвакуация», - сообщил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по городу сообщили, что пожар уже удалось ликвидировать. По данным ведомства, возгорание произошло на крыше восьмиэтажного здания на Головинском шоссе недалеко от станции метро «Водный стадион». Еще до прибытия спасателей 120 человек, находившихся внутри, сами покинули здание. Информации о пострадавших не поступало.

Предположительно, загорелась хозяйственная постройка с холодильным оборудованием.

В апреле взрыв прогремел в одном из отелей в Туапсе. После этого вспыхнул пожар. Никто из постояльцев и сотрудников гостиницы не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
02 октября 2024, 13:47
Житель Екатеринбурга, пострадавший при пожаре в театре, умер по пути в больницу
Пресс-служба МЧС
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Сотрудник Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, пострадавший при пожаре, умер по пути в больницу. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации Telegram-канала Shot , мужчина пытался сам потушить возгорание и спасти людей, которых заблокировало дымом на этаже.

Пожар начался на четвертом этаже в гримерке, предположительно, из-за короткого замыкания. По данным МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. Из здания спасли шестерых человек и эвакуировали 105. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ведомство проведет проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - подчеркнул он.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший служил в театре, ему было 58 лет.

«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», - заявил представитель полиции.

Он добавил, что наряды ГИБДД обеспечивают проезд спецтранспорта к зданию.

В июне пожар произошел в драматическом театре в Иванове. При возгорании пострадал кровельщик, ремонтировавший крышу здания, его передали врачам.

Пожары Больницы МЧС РФ Екатеринбург Театры
02 октября 2024, 13:40
Сотрудники МЧС вскроют шкафы с газовыми баллонами в ЖК «Селигер Сити»
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС выехали к жилому комплексу «Селигер Сити», в котором могли остаться газовые баллоны. Спасатели вскроют металлические шкафы и проверят, есть ли в них опасные предметы, сообщил источник 360.ru.

«[Необходимо] произвести вскрытие металлических шкафов в парковочной зоне на предмет газовых баллонов», - отметил он.

На месте находится следователь. Сотрудники МЧС будут действовать с соблюдением техники безопасности.

Пожар в ЖК произошел в ночь на 30 сентября. Причиной ЧП стали газовые баллоны для монтажа натяжного потолка. В результате пожара погиб человек, еще двое пострадали.

Жильцы дома пожаловались, что газовые баллоны несколько дней стояли возле подъезда. В ответ на жалобы в экстренных службах сообщили, что баллоны являются уликой и их заберут представители Следственного комитета. В итоге опасные предметы увезли в сопровождении правоохранителей.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
02 октября 2024, 12:41
Театр музыкальной комедии загорелся в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Театр музыкальной комедии загорелся в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожары Екатеринбург Театры
02 октября 2024, 12:00
Голая вандалка осквернила памятник Т-34 в Барнауле
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Голая девушка осквернила в Барнауле памятник Великой Отечественной войны. О ЧП с монументом, на который был установлен танк Т-34, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летняя жительница в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период ВОВ». Вандалке грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее злоумышленники в Риге обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Незадолго до этого облили монумент красной краской.

Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов рассказал, что памятник находится в самом центре латвийской столицы, но полиция не поймала преступников. До актов вандализма за демонтаж скульптуры выступал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил он.

Памятники Вандализм Великая Отечественная война

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