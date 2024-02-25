Гости свадьбы в Краснодаре устроили стрельбу из АК-47 в честь молодоженов

Хозяйка собак, закрытых в доме на колесах около Бескудниковского бульвара в Москве, пришла за своими питомцами и освободила их. Внутри фургона находились два алабая и дворняжка. Об этом сообщил источник «360».

Владелица питомцев оказалась профессиональным кинологом, которая создала в доме на колесах все условия для содержания собак. По ее словам, в квартире животные скулили из-за некомфортной температуры воздуха.

Девушка рассказала, что предупредила о «собачьем доме на колесах» участкового. Кинолог также признала, что нужно было оставить на машине записку с контактами для связи с ней. Она заверила, что присматривает за питомцами: регулярно кормит и выгуливает их.

Пресс-служба Тимирязевской межрайонной прокуратуры заявила о начале процессуальной проверки по факту обнаружения запертых собак в припаркованном фургоне.

О ситуации с животными рассказали неравнодушные москвичи. После их сообщений владельца фургона начала разыскивать столичная полиция.