06 февраля 2024, 15:15

Гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу в Черкесске

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Молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов на улицах Черкесска. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как несколько мужчин в праздничных костюмах стреляли из оружия в воздух. По данным издания, огонь открыл сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской Республике Ильхама Ахмедова Кемал.

Перестрелка испугала местных жителей, и они вызвали правоохранителей. В итоге Ахмедова и его друзей задержали. Полицейские составили протоколы о неповиновении правоохранительным органам.

В январе житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадебном гулянии в Карачаево-Черкессии. Ранение получила семилетняя девочка, сообщили в региональном ГУ МВД.

До этого прохожий открыл огонь на улице в Ингушетии. В результате пострадала 11-летняя девочка. Также в республике трое мужчин в масках на иномарке обстреляли отечественный автомобиль и ранили водителя, сообщали «Известия».

Стрельба Свадьбы Мужчины Оружие
06 февраля 2024, 15:28
Более 40 человек эвакуировались из горящей школы в Коми
РИА «Новости»
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Крыша школы вспыхнула в селе Грива Республики Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, по сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека, в том числе 38 детей, эвакуировались.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Пожар тушат 18 человек на шести спецмашинах.

«По прибытию наблюдалось открытое горение части кровли здания», - уточнили в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее более 600 детей и работников эвакуировали из-за пожара в школе под Нижним Новгородом. В здании вспыхнул электрический щиток, пламя успело распространиться на 0,5 «квадрата».

Пожары Дети Школы МЧС РФ
06 февраля 2024, 15:28
Картину XIX века и семь Wi-Fi роутеров украли из МГУ
РИА «Новости»
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В Москве неизвестные обокрали главное здание МГУ, расположенное на Воробьевых горах. Университет лишился картины XIX столетия «Бурное море» и семи Wi-Fi роутеров, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности злоумышленники нанесли ущерб более чем на 300 тысяч рублей.

Полотно «Бурное море» автора Льва Лагорио в 1950-х годах подарила МГУ Третьяковская галерея. До последнего времени живопись украшала кафедру геофака. Несколько дней назад полотна не обнаружили, также недосчитались роутеров, хранившихся в подвале ГЗ.

Mash уточнил, что кадастровая стоимость «Бурного моря» с советских времен составляет 313 рублей. Однако пропажа роутеров обошлась университету в 300 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в краже с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее в Восточном округе Москвы в районе Соколиная гора полицейские задержали 45-летнего мужчину. Предположительно, он обокрал две квартиры.

Кражи МГУ Москва
06 февраля 2024, 14:34
Удары по лицу и выбитый зуб. Житель Новосибирска избил двух подростков на катке
Unsplash
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Житель Новосибирска избил подростков за то, что они попали шайбой в борт, где сидела его семья. Отец одного из пострадавших детей Евгений рассказал «360» о состоянии сына.

По его словам, подросток чувствует себя нормально. Во время драки со взрослым мужчиной он лишился зуба.

«[Были] удары по лицу. Выбитый зуб», - рассказал Евгений.

Он не видел, был ли мужчина в нетрезвом состоянии. Отец ребенка уточнил, что обидчик на связь не выходил. Извинений семья пострадавшего не получила. Евгений добавил, что будет добиваться привлечения нападавшего к уголовной ответственности.

«Следствие занимается, все в порядке», - добавил отец подростка.

Момент нападения мужчины на подростков попал на видео, которое разлетелось по Сети. Судя по кадрам, обидчик накинулся на юношу с кулаками. Как указали очевидцы в соцсетях, подростки попали шайбой по бортику хоккейной коробки, где находились жена и ребенок мужчины. Он решил, что юноши хотели попасть в его маленького сына. В порыве гнева мужчина выбил одному подростку зуб и разбил губу, а другому - сломал нос и телефон, сообщил сайт kp.ru.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Как уточнило ведомство, потасовка произошла 3 февраля на уличном катке в Ленинском районе.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска <…> возбуждено уголовное дело <…> по факту избиения подростков», - уточнили в СК.

Следователи вместе с полицейскими установят очевидцев и участников драки.

Драки Уголовное дело Дети Семья Мужчины
06 февраля 2024, 14:33
СК назвал предварительную причину пожара на Никольской улице в Москве
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Причиной пожара в реконструируемом историческом здании на Никольской улице в Москве могли стать сварочные работы. Предварительную версию озвучила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Огонь охватил четырехэтажную постройку по адресу Никольская улица, дом 4/5, около 11:20. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, идущем от здания около выхода из станции метро «Площадь Революции».

Очаг удалось локализовать спустя час на площади в 150 квадратных метров, а еще через час пожар потушили полностью. Информация о пострадавших не поступала.

Расследованием обстоятельств происшествия займется Тверская межрайонная прокуратура.

Из-за пожара временно перекрывали движение по Богоявленскому переулку, однако к настоящему моменту его восстановили.

Пожары Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва

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