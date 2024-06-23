23 июня 2024, 02:37

Гость устроил стрельбу на свадьбе в Петербурге

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Один из гостей начал стрелять в воздух после свадебной церемонии в Петербурге. Правоохранители его уже ищут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области области в Telegram-канале.

Все произошло днем в субботу, 22 июня, на Стародеревенской улице.

«Молодожены рассаживались по автомобилям после церемонии. В этот момент один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, после выстрелов мужчина сел в автомобиль «ВАЗ-2110» и уехал. Правоохранители узнали о произошедшем от прохожего. Стрелявшего уже ищут. После задержания против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее на Народной улице в Петербурге уроженец Чечни выстрелил в продавца магазина из травматического пистолета. Полицейские прибыли на место, но злоумышленник забаррикадировался в квартире и начал по ним стрелять.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Мужчины
23 июня 2024, 01:38
Мертвого ребенка нашли под окнами больницы в Москве
РИА «Новости»
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Мальчика нашли у окна палаты столичного НИКИ имени академика Вельтищева после приступа судорог. Об этом «Известиям» рассказала его мать.

По ее словам, сына положили в больницу в отделение нефрологии из-за проблем с почками, но никаких патологий у него выявили. У мальчика была инвалидность из-за волчанки. Через несколько дней у мальчика начались сильные судороги, но лечащий врач, по словам женщины, рекомендовал ему «просто полежать».

«Ну он минут 10 полежал, стал задыхаться. <…> Позже пульмонолог сказал, что он задышал. Сейчас он полежит на кушетке и его вернут в палату», - отметила собеседница издания.

Пока женщина ждала сына, к больнице приехала полиция. Тело ребенка уже лежало под окнами отделения. По словам врачей, мальчик сам открыл окно. Однако мать не верит в эту версию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Похожая трагедия произошла на Реутовской улице в Москве. Трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна девятого этажа. Девочка погибла.

Дети Больницы Врачи Полиция Москва
22 июня 2024, 23:23
Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве
РИА «Новости»
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На территории бывшего завода МиГ, расположенного на Ленинградском проспекте в Москве, произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным собеседника, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над пожаром поднимается густой черный дым, есть открытое горение.

На место ЧП прибыли пожарные. Ранг и площадь пожара уточняются.

В этом году это уже второй пожар, произошедший на территории бывшего завода. В феврале в одном из двухэтажных зданий предприятия загорелся мусор на площади в 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Пожар оперативно ликвидировали.

Осенью 2023 года власти Москвы заключили договор с инвестором для реорганизации территории бывшего завода МиГ. На месте промзоны запланировали возвести городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Квартал будет включать жилые дома и всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

Пожары Заводы Мусор Москва
22 июня 2024, 22:41
Башкирия ушла под воду из-за сильных дождей
РИА «Новости»
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Сильные дожди обрушились на Башкирию. В Уфе затопило улицы, аэропорт и даже торговые центры. Об этом сообщил Telegram-канал UFA1.RU.

«В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», - сказано в сообщении.

Местный паблик выложил видео с поваленными деревьями и затопленными улицами, по которым «плывут» автомобили и автобусы. Кроме того, ливень затопил торговые центры и здание аэропорта.

Несмотря на разгул стихии, уфимский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани.

«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», - заявили в пресс-службе.

На этой неделе Москву накрыл ураган «Эдгар». С собой стихия принесла грозы, ливни и даже смерчи. Ураган оставил без света 270 населенных пунктов в Подмосковье, повалил больше тысячи деревьев в Москве и повредил несколько сотен машин. В результате разгула стихии погибли два человека, более десяти пострадали.

Башкирия Ураган Уфа Погода Москва
22 июня 2024, 22:17
Мальчик пытался спасти котенка и застрял на дереве в Москве
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Мальчик попытался снять котенка с дерева, но сам на нем застрял. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах Москвы.

«Местные жители начали вызвать сотрудников МЧС, чтобы снять котенка, но никто не приехал. Тогда полез мальчик и застрял», - отметил он.

Информация поступила в экстренные службы 21:36. По предварительным данным, ребенок забрался на высоту в шесть метров. Спасатели выехали на место происшествия на север Москвы.

Похожий случай произошел в Щелкове.

Девушка попыталась снять кота с дерева, а вот спускалась уже с помощью спасателей.

До этого операцию по спасению кота развернули на колокольне храма Воскресения Словущего в Подмосковье. Животное провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю житель Коломны.

Спасатели Дети Коты Животные Щелково Москва

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