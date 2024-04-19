Госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич умер в больнице

Отмечается, что у мужчины диагностировали сердечную недостаточность и диабет. Врачи также нашли у москвича воспаление. Ожирение осложняло состояние пациента. Поначалу оно было тяжелым, но стабильным, однако через несколько дней ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, он умер в реанимации 17 апреля.

Москвича госпитализировали 11 апреля. Его огромного веса не выдерживали носилки. Кроме того, больного не смогли вынести через дверной проем. Медики вызвали спасателей, которые и решили резать решетки на окнах. Мужчину укутали в матрас, перевязали веревками, чтобы он не упал, и только после этого погрузили в машину.

Известно, что умершему было 54 года. Он не выходил на улицу больше 10 лет.